Αμπράμοβιτς: Στο Ισραήλ o Ρώσος

Δεν έχει επαληθευτεί προς το παρόν εάν επιβιβάστηκε στην πτήση.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις, εθεάθη σε μια αίθουσα VIP στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ σήμερα, λίγο προτού ένα τζετ που συνδέεται με αυτόν απογειωθεί για την Κωνσταντινούπολη.

Σε μια φωτογραφία που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διακρίνεται ο Αμπράμοβιτς να κάθεται στο σαλόνι, ενώ έχει κατεβάσει τη μάσκα που φοράει στο πηγούνι του.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει προς το παρόν εάν επιβιβάστηκε στην πτήση.

