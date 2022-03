Κόσμος

Ουκρανία: Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα πλήξει ουκρανικές βιομηχανίες όπλων

Τι ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πλήξει ουκρανικές βιομηχανίες όπλων, σε αντίποινα για ένα πλήγμα στην πόλη του Ντονέτσκ, η οποία ελέγχεται από τους αυτονομιστές, και προέτρεψε τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών να μην πλησιάζουν στα εργοστάσια αυτά.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι η Ρωσία πιστεύει πως η Ουκρανία χρησιμοποίησε βόμβες διασποράς σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Ντονέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις, πρόσθεσε, θα απαντήσουν ενεργώντας κατά τρόπο ώστε να «εξουδετερώσουν επιχειρήσεις του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας που κατασκευάζουν, επισκευάζουν και αποκαθιστούν τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούν οι εθνικιστές για να διαπράττουν εγκλήματα πολέμου».

«Καλούμε τους πολίτες της Ουκρανίας που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς και τους κατοίκους των γειτονικών κτιρίων, να φύγουν από τις περιοχές του πιθανού κινδύνου".

