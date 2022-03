Οικονομία

Σταϊκούρας για 13η αξιολόγηση: Το Eurogroup επικρότησε την πρόοδο της Ελλάδας

Ο Υπουργός Οικονομικών σχολιάζει το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup.

«Το Eurogroup κατά τη συζήτηση της 13ης αξιολόγησης της έκθεσης, ενισχυμένης εποπτείας επικρότησε την πρόοδο της χώρας, αναγνωρίζοντας την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωσή του στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε:

«Η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup περιλάμβανε μια ατζέντα δύσκολων θεμάτων, απόρροια των πρωτόγνωρων προκλήσεων και της έντονης αστάθειας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας που έχουν δημιουργήσει οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η Ελλάδα κατέγραψε άλλη μία επιτυχία.

Το Eurogroup, κατά τη συζήτηση της 13 ης Έκθεσης Ενισχυμένης Εποπτείας, επικρότησε την πρόοδο της χώρας, αναγνωρίζοντας την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη, αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας.

Η Ελλάδα, παρά την υψηλή αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς, συνεχίζει, με νηφαλιότητα, σύνεση, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, τη δημιουργία πολλών, καλών νέων θέσεων απασχόλησης, την τόνωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας».

