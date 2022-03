Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για τη συνάντηση με Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Πριν από λίγη ώρα έγινε η τηλεφωνική συνομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη που διήρκησε περίπου 15 λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε αναλυτικά τον κ.Ανδρουλάκη για τα όσα συζήτησε με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη.

Από τη πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και σημείωσε ότι είναι θετικό σε αυτή την συγκυρία να υπάρχουν δίαυλοι συνεννόησης και αποκλιμάκωσης χωρίς όμως να δίνεται περιθώριο στην Τουρκία να συνεχίζει το γαϊτανάκι των προκλήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ακόμη στον πρωθυπουργό ότι σε αυτή την συγκυρία πρέπει να υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας.

Επίσης ευχήθηκε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που διαγνώστηκε σήμερα θετικός στον κορονοϊό.

