Πόλεμος στην Ουκρανία- ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την έγκριση του τέταρτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των χωρών της ΕΕ (COREPER II) το 4ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σε συνεννόηση με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, το 4ο πακέτο κυρώσεων στοχεύει άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, καθώς και αρκετούς τομείς της ρωσικής οικονομίας. Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, μόλις δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το COREPER II ενέκρινε επίσης μια δήλωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με την αναστολή του ευνοϊκού καθεστώτος της Ρωσίας ως μέλους του και την αναστολή της εξέτασης της αίτησης της Λευκορωσίας στον ΠΟΕ.

Όπως έχει γίνει γνωστό από πηγές που επικαλείται το Reuters, μεταξύ των Ρώσων ολιγαρχών που προστίθενται στη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων, φιγουράρει το όνομα του δισεκατομμυριούχου Ρόμαν Αμπράμοβιτς, του ιδιοκτήτη της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλλιών, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ένα «τέταρτο πακέτο μέτρων για την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την εξάντληση των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αυτού του βάρβαρου πολέμου». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εξαγωγής ειδών πολυτελείας στη Ρωσία, καθώς και την απαγόρευση εξαγωγών χάλυβα.

