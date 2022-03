Παράξενα

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: “Ντου” διαδηλώτριας σε δελτίο ειδήσεων (βίντεο)

Με πλακάτ μπήκε στο δελτίο ειδήσεων, πίσω από την παρουσιάστρια η διαδηλώτρια που διαμαρτυρήθηκε κατά του πολέμου.

Μία διαδηλώτρια διέκοψε απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην επιγραφή, που ήταν γραμμένη στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!»

Η πρωτοφανής διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε 19 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το πρώτο κανάλι της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σχετικά με το περιστατικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το TASS.

