Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος και το κινητό που τον “έκαψε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πειθαρχικό παράπτωμα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, υπέπεσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, έναν μήνα πριν ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία της συζύγου του







Σε πειθαρχικό παράπτωμα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, υπέπεσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, έναν μήνα πριν ξεκινήσει η δίκη για τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, τον Μάιο του 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί του 34χρονου, στη Ζ1 πτέρυγα, βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, κάτι που απαγορεύεται από τον κανονισμό των φυλακών.

Η συσκευή αμέσως κατασχέθηκε, ενώ ο Αναγνωστόπουλος κλήθηκε για εξηγήσεις από το δικαστικό συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού. Πηγές αποκαλύπτουν στην «R» πως, όταν ο 34χρονος πιλότος ρωτήθηκε πού βρήκε το κινητό τηλέφωνο, απάντησε ότι του το έδωσε ένας άλλος κρατούμενος. Παραδέχθηκε δηλαδή ότι το είχε στην κατοχή του. Δεν θα μπορούσε να προσποιηθεί, όπως τότε που έλεγε στις αστυνομικές Αρχές και στους δημοσιογράφους ότι διαρρήκτες σκότωσαν τη 19χρονη σύζυγό του.

Και αυτό διότι η συσκευή εντοπίστηκε στο κρεβάτι του. Οταν αντιλήφθηκε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, φέρεται να τοποθέτησε το κινητό κάτω από το μαξιλάρι του, καθώς δεν είχε χρόνο να το κρύψει σε άλλο, πιο ασφαλές σημείο. Το δικαστικό συμβούλιο των φυλακών επέβαλε στον Μπ. Αναγνωστόπουλο ποινή 100 πόντων και στέρηση εργασίας έξι μηνών για την κατοχή κινητού τηλεφώνου.

Ο 34χρονος μέχρι τότε έκανε μεροκάματα στην καντίνα της φυλακής, τα οποία προσμετρώνται στην έκτιση της ποινής. Μετά την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, παύθηκε από τα καθήκοντά του, μην έχοντας τη δυνατότητα πλέον να εργαστεί ούτε στην καντίνα ούτε κάπου αλλού στη φυλακή. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.

Γιατί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε κινητό τηλέφωνο; Ποιος του το έδωσε; Με ποιους επικοινώνησε και τι συζήτησε;

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι πλέον είναι αναγκασμένος να περιμένει στην ουρά για να καλέσει από το καρτοτηλέφωνο της φυλακής τον δικηγόρο του, τους γονείς του ή κάποιο άλλο άτομο με το οποίο έχει κρατήσει επαφές. Εξάλλου, αυτή ήταν η πρώτη εικόνα του κατηγορουμένου μέσα από τις φυλακές, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2021: απαθανατίστηκε να κλείνει το ακουστικό του καρτοτηλεφώνου και να αποχωρεί για το κελί του, ανέκφραστος. Μετά τη διακοπή της εργασίας του λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος, ο 34χρονος αφιερώνει τον χρόνο του διαβάζοντας τη δικογραφία και προετοιμάζεται για τη δίκη.

Βαρύνεται με δύο κακουργήματα, της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της ζωοκτονίας, αφού σκότωσε και τον σκύλο του προσπαθώντας να παραπλανήσει τις Αρχές, ενώ κατηγορείται και για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης. Η «δίκη της χρονιάς» για τη δολοφονία της Καρολάιν θα αρχίσει στις 8 Απριλίου, στο Μεικτό Ορκωτό Αθηνών. Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου συζυγοκτόνου, δηλώνει ότι στο δικαστήριο θα αποκαλυφθούν νέα στοιχεία: «Η θέση του εντολέως μου είναι ότι ουδέποτε υπήρχε η πρόθεση, ούτε ήταν προμελετημένη, ούτε είχε σκοπό να σκοτώσει τη γυναίκα του.

Συνέβησαν εντελώς διαφορετικά πράγματα εκείνη τη μοιραία νύχτα που πυροδότησαν το γεγονός. Θα αποκαλυφθούν νέα στοιχεία, τα οποία, μαζί με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης, θα διαφωτίσουν τι έγινε εκείνο το βράδυ». Τα «νέα στοιχεία» στα οποία αναφέρεται ο δικηγόρος έχουν στόχο να ενισχύσουν την υπερασπιστική γραμμή του Μπ. Αναγνωστόπουλου. Ο πιλότος έχει ομολογήσει τη δολοφονία, όμως δεν αποδέχεται ότι επρόκειτο για προμελετημένο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται πως, όταν το ξημέρωμα της 11ης Μαΐου 2021 οι αστυνομικοί έβρισκαν τη 19χρονη Καρολάιν νεκρή στο κρεβάτι της, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν δεμένος και φιμωμένος λίγα μέτρα μακριά της. Είχε καλέσει σε βοήθεια, σχηματίζοντας τον αριθμό στο τηλέφωνο με τη μύτη του, όπως είχε υποστηρίξει αρχικά, αποδίδοντας τη δολοφονία της γυναίκας του σε αδίστακτους κακοποιούς που είχαν εισβάλει στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά. Επί 37 ημέρες ο πιλότος έπαιζε θέατρο.

Στο μνημόσυνο της Καρολάιν, οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Είχαν συγκεντρώσει τα στοιχεία που αποδείκνυαν ότι εκείνος είχε σκοτώσει την 19χρονη. Από το βιομετρικό ρολόι που φορούσε το θύμα και από την κάρτα μνήμης που αφαιρέθηκε από την κάμερα διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση της ώρας θανάτου της Καρολάιν από εκείνη της εισβολής των κακοποιών στη μεζονέτα, όπως είχε ισχυριστεί ο Αναγνωστόπουλος.

πηγή: Realnews

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μακρόν με τζιν και αξύριστος στο Ελιζέ (εικόνες)

Ουκρανία: βομβάρδισαν τηλεοπτικό σταθμό

Καβάλα: Συνελήφθη ο εγγονός για τη δολοφονία της γιαγιάς του