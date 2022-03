Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ισχυρές εκρήξεις την νύχτα (βίντεο)

Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο, όπου καταλύει η αποστολή του ΑΝΤ1, έγινε η νυχτερινή επίθεση από ρωσικές δυνάμεις. Σειρήνες ήχησαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Οι σειρήνες ήχησαν και πάλι τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς νέες ισχυρότατες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο.

Ρωσικά πυρά έπληξαν το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών· οι πρώτες πληροφορίες που έδωσαν κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

Όπως αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ και σύμφωνα και με την μαρτυρία του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στο Κίεβο Νικόλα Βαφειάδη, γύρω στις 5:00 της Τρίτης ακούστηκαν ιοι σχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, με τους Ρώσους να συνεχίζουν τα χτυπήματα μέσα στην νύχτα, όπως συνηθίζουν εσχάτως.

Ο Νικόλας Βαφειάδης, σε απευθείας σύνδεση με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε πως οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν, μαζί με τον απεσταλμένο εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Ιάκωβο Σταυρινίδη.

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες.

Ένα πρόσωπο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτήριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με την νεότερη ανταπόκριση του Νικόλα Βαφειάδη στον ΑΝΤ1.

Το Ukraine 24 ανέφερε δύο ισχυρές εκρήξεις στα δυτικά προάστια της πόλης, στην περιοχή Μπορσκαγκόβκα του Κιέβου. Μάλιστα, το κανάλι υποστηρίζει ότι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τη λευκορωσική πλευρά, χωρίς να έχει επαληθευτεί από άλλα ΜΜΕ ο εν λόγω ισχυρισμός.

Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για τρείς δυνατές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Χθες Δευτέρα αναφέρθηκαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες εξαιτίας βομβαρδισμών σε συνοικίες του Κιέβου. Εδώ και μέρες μαίνονται μάχες ανάμεσα στις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις στη βορειοδυτική περιφέρεια του Κιέβου.

Στο μεταξύ η δημοτική αρχή της Μαριούπολης, λιμένα στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφερε νωρίς σήμερα ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης έχουν σκοτωθεί 2.357 άμαχοι κάτοικοί της.

Η πόλη, που είχε κάπου 400.000 μόνιμους κατοίκους προτού αρχίσει η εισβολή, πολιορκείται από ρωσικά στρατεύματα εδώ και μέρες κι έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη χώρα. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολλές αεροπορικές επιδρομές από την Αζοφική Θάλασσα. Η Μόσχα λέει πως πλήττει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους.

Ο Πέτρο Αντριουστσένκο, δημοτικός σύμβουλος, χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την κατάσταση στην πόλη, όπου δεν υπάρχουν «ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση», προσθέτοντας πως φοβάται ότι οι θάνατοι δημοτών μπορεί να φθάσουν ακόμη και τους 20.000 καθώς οι συγκρούσεις εντείνονται.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην Οδησσό σήμανε νέος «συναγερμός», αφού ακούστηκαν εκρήξεις από εναέριες επιθέσεις και ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, όπως μετέδωσε και ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Οδησσό, Σπύρος Λεβειδιώτης.





Πλην του Κιέβου και της Οδησσού, σύμφωνα με το BBC, οι σειρήνες χτύπησαν και στο Ουμάν, στα κεντρικά, αλλά και στην περιοχή Χμελνίτσκι στα δυτικά της χώρας, όπως και στην πόλη Λβίλ, σύμφωνα και με όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην πόλη Λβιλ, Γιώργος Γρηγοριάδης.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σήμερα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά χθες ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη».

«Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

«Ο πόλεμος μπορεί να έχει τελειώσει τον Μάιο»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πιθανό να έχει τελειώσει στις αρχές του Μαΐου, όταν θα εξαντληθούν οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η Ρωσία για να συνεχίσει την επίθεσή της στη γειτονική της χώρα, έκρινε ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, την Δευτέρα το βράδυ. Ο κ. Αρεστόβιτς εκτίμησε πως η χρονική στιγμή που η σύρραξη θα τελειώσει θα εξαρτηθεί από το πόσους πόρους είναι διατεθειμένο να ρίξει το Κρεμλίνο στην εκστρατεία αυτή.

«Νομίζω πως όχι αργότερα από τον Μάιο, τις αρχές Μαΐου, θα έχουμε ειρηνευτική συμφωνία, ίσως πολύ νωρίτερα, θα δούμε», είπε ο σύμβουλος της προεδρίας.

Μόνο 7 από τους 10 ανθρωπιστικούς διαδρόμους λειτούργησαν

Μόνο οι επτά από τους δέκα ανθρωπιστικούς διαδρόμους που είχε συμφωνηθεί να ανοίξουν για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από περιοχές όπου μαίνονται μάχες στην Ουκρανία λειτούργησαν, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Κίεβο. Περίπου 4.000 άνθρωποι έφυγαν και είναι πλέον ασφαλείς, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ αργά χθες το βράδυ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN. Περίπου 2.000 έφυγαν από την περιφέρεια του Κιέβου.

Η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη πρακτικά απέτυχε χθες, 19η ημέρα των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την κυρία Βέρεστσουκ. Οχηματοπομπή που μεταφέρει νερό και φάρμακα στην πολιορκημένη πόλη συνεχίζει να εμποδίζεται να περάσει, πρόσθεσε. Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν εξάλλου τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως άνοιξαν πυρ με ολμοβόλα εναντίον αυτοκινήτων που μετέφεραν αμάχους καθώς έφευγαν από την πόλη Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν δύο άνδρες. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.





