Κοινωνία

Μάνδρα - Φονική πλημμύρα: η ώρα του Εισαγγελέα στην δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 64 μήνες μετά από την πολύνεκρη τραγωδία, αναμένεται η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, για τους 21 κατηγορούμενους.

Πέντε χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την ολέθρια πλημμύρα στην Μάνδρα, η Δικαιοσύνη μετρά αντίστροφα τον χρόνο για να εκδώσει την απόφασή της για τους 25 νεκρούς και τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε την πόλη το Νοέμβριο του 2017.

Η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για την φονική πορεία των υδάτων που κατέκλυσαν μετά από ισχυρή βροχόπτωση την πόλη ,οδεύει από σήμερα με την αγόρευση του Εισαγγελέα Έδρας, προς την ολοκλήρωση της.

Ο Εισαγγελικός λειτουργός θα ξεκινήσει την αγόρευση του με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας εκθέτοντας στο δικαστήριο τα στοιχεία και τα δεδομένα που κατά την κρίση του είναι καθοριστικά για τους 21 κατηγορούμενους και την ποινική τους αξιολόγηση.

Μετά από πολύμηνη διαδικασία με την εξέταση σημαντικών μαρτύρων και στοιχείων και αφού το δικαστήριο άκουσε τον αντίλογο των κατηγορουμένων σε όσα τους καταλογίζονται , η διαδικασία σήμερα με την πρόταση του Εισαγγελέα, εισέρχεται στο τελικό στάδιο.

Για όσα έγιναν στην πόλη της Μάνδρας τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 2017, λογοδοτούν 21 πρόσωπα που κατά τις δικαστικές αρχές είναι αυτά που είχαν ευθύνη για την καλή λειτουργία των υποδομών της πόλης. Στο εδώλιο κάθονται κατηγορούμενοι η τότε Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, οι τότε δήμαρχοι Μάνδρας, Ελευσίνας και Μεγαρέων αλλά και οι κατά τον επίμαχο χρόνο : αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μάνδρας, υπάλληλοι του δασαρχείου Αιγάλεω και των Πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας, καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών και παραβίασης κανόνων οικοδόμησης.

Σήμερα ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποτιμήσει όλο το υλικό της υπόθεσης και της πολύμηνης διαδικασίας και ουσιαστικά θα αποδεχθεί ή θα αμφισβητήσει όσα καταλογίζει η δικογραφία στους κατηγορούμενους για την φονική πλημμύρα. Με την ενοχή ή την αθώωση που θα ζητήσει για κάθε κατηγορούμενο, ο Εισαγγελέας θα "απαντήσει" στο ζητούμενο της δίκης που αφορά την ύπαρξη ή μη αμέλειας των υπευθύνων .

Απολογούμενη η κ. Δούρου , τον περασμένο Ιανουάριο, είπε στο δικαστήριο πως αναλαμβάνει την πολιτική αλλά όχι την ποινική ευθύνη για όσα έγιναν στην πόλη, τονίζοντας παράλληλα πως η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν πρωτοφανής.

Στην δίκη για την φονική πλημμύρα της Μάνδρας , πρώτος μάρτυρας είχε καταθέσει ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος είχε αναφερθεί εκτενώς σε δύο άξονες που καθόρισαν το τραγικό αποτέλεσμα των 25 νεκρών και των τεράστιων υλικών καταστροφών: στο πρωτόγνωρο , όπως είχε πει, ύψος βροχής και στην "άναρχη δόμηση" και την πλήρη απουσία έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Ο καθηγητής μάλιστα είχε καταθέσει πως "η Μάνδρα δεν είναι η εξαίρεση" καθώς , όπως είχε τονίσει, η χώρα δεν έχει καταφέρει να έχει θεσμικό πλαίσιο για τις πλημμύρες και τις φωτιές αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει για την αντισεισμική προστασία.

Σύμφωνα με την δικογραφία σωρεία παραγόντων που σχετίζονται με ανθρώπινες παρεμβάσεις επέδρασαν έτσι ώστε τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να κατακλύσουν την πόλη κατεβαίνοντας ορμητικά από το όρος Πατέρα.

Η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση ανέδειξε βασικούς παράγοντες παραλείψεων και αμέλειας που οδήγησαν στο φονικό αποτέλεσμα καθώς διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή ήταν ανύπαρκτα καίριας σημασίας αντιπλημμυρικά έργα, δεν υπήρχε χάραξη και οριοθέτηση ρεμάτων ενώ επεδείχθη επί σειρά ετών ανοχή σε σειρά σοβαρών αυθαιρεσιών . Συνολικά στην δικογραφία καταγράφονται 39 αυθαίρετες κατασκευές εντός ρεμάτων, μεταξύ των οποίων δημοτικό αμαξοστάσιο, κέντρο διασκέδασης, βενζινάδικα, γήπεδο, κατοικίες και αποθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ισχυρές εκρήξεις την νύχτα (βίντεο)

ΗΠΑ: τρίχρονος σκότωσε την μητέρα του παίζοντας με όπλο (εικόνες)

Γερμανία - Σούπερ μάρκετ: Ελλείψεις σε βασικά προϊόντα