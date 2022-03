Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν στην Ευρώπη για Σύνοδο ΝΑΤΟ - ΕΕ

Ταξίδι - "αστραπή" σχεδιάζει ο Μπάιντεν στην Ευρώπη για τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τους ηγέτες των υπολοίπων κρατών-μελών του NATO για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με αμερικανικές και άλλες πηγές ενημερωμένες σχετικά που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, ο κ. Μπάιντεν σκοπεύει να συναντηθεί με τους υπόλοιπους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του NATO στις Βρυξέλλες την 23η Μαρτίου, ωστόσο επισήμαναν ότι οι σχεδιασμοί του Λευκού Οίκου βρίσκονται ακόμη υπό οριστικοποίηση και μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πορεία του πολέμου.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στην Ουκρανία, έχουν περικυκλώσει το Κίεβο και άλλες πόλεις.

Μια από τις πηγές αυτές είπε ότι ο κ. Μπάιντεν ενδέχεται να ταξιδέψει επίσης στην Πολωνία, όπου η ανησυχία έχει κλιμακωθεί μετά την επίθεση της Ρωσίας σε βάση εκπαίδευσης μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι, δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να συντονίζεται με τους εταίρους της στο NATO και τους ευρωπαίους συμμάχους της, ωστόσο, πρόσθεσε, για την ώρα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το πιθανολογούμενο ταξίδι του κ. Μπάιντεν στις Βρυξέλλες.?

