Οικονομία

Κορονοϊός: Χωρίς PLF οι αφίξεις στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η NOTAM της πολιτικής αεροπορίας για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Οι αλλαγές για τους εμβολιασμένους.

Ειδικότερα, από σήμερα, με την εφαρμογή της αεροπορικής οδηγίας όλοι οι επιβάτες που καταφθάνουν στη χώρα μας από οποιαδήποτε προορισμό του εξωτερικού δεν χρειάζεται να συμπληρώνουν πριν την άφιξη στην Ελλάδα την ηλεκτρονική φόρμα PLF.

Σημειώνεται ότι μέχρι χθες, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπλήρωναν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr οποιαδήποτε ώρα πριν από την αναχώρηση της πτήσης προς Ελλάδα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστελλόταν αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείτο αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Χωρίς τεστ άφιξης οι ταξιδιώτες με Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19

Η είσοδος των ταξιδιωτών που κατέχουν πιστοποιητικά (είναι υπήκοοι) από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και από τις τριάντα πέντε χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC), δηλαδή οι ακόλουθες: ‘Αγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τουρκία, Τυνησία, Μπενίν, Ιορδανία, Φερόες Νήσοι και Κινεζική Ταϊπέι, επιτρέπεται με την επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, το οποίο περιέχει πληροφορίες για ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση. Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες. Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Χωρίς την υποχρέωση αρνητικού τεστ και από Η.Π.Α, Αυστραλία και Καναδά: Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται (είναι υπήκοοι) από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α) και τον Καναδά επιτρέπεται με την επίδειξη εναλλακτικά ενός εκ των παρακάτω εγγράφων:

Πιστοποιητικό εμβολιασμού με χρονική ισχύ έως εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική δόση. Πιστοποιητικό νόσησης που διαρκεί έως εκατόν ογδόντα ημέρες. Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος, με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού για όλους τους υπόλοιπους ταξιδιώτες: Όλοι οι υπόλοιποι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, πλην των κρατών της ΕΕ και της Συμφωνίας Σένγκεν, των ταξιδιωτών από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α), τον Καναδά καθώς και από τις τριάντα πέντε χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξη τους στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: τρίχρονος σκότωσε την μητέρα του παίζοντας με όπλο (εικόνες)

Indian Wells - Τσιτσιπάς: πρόωρος αποκλεισμός με ανατροπή

Θεσσαλονίκη: απαγωγέας ζήτησε 20 εκατομμύρια ευρώ για λύτρα