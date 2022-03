Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: ανατροπή στην πληρωμή τους

Πότε θα δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ και στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΚΑ.

Από τις 28 ως τις 30 Μαρτίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Απριλίου 2022, καθώς όλες οι πληρωμές θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες, ανατρέποντας έτσι την πεπατημένη, σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι συνταξιούχοι, λόγω και του τριημέρου της 25ης Μαρτίου, θα έβλεπαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και στα ΑΤΜ από τις 24 του μηνός, ενώ πλέον αυτό θα γίνει για όλους από τις 28 Μαρτίου και έπειτα.

Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ της Πέμπτης 17 Μαρτίου 2022 αναφέρει ότι οι συντάξεις του Απριλίου 2022, κύριες και επικουρικές που καταβάλλονται μαζί, θα πιστωθούν από την Δευτέρα 28 Μαρτίου, ως ακολούθως:

τ.ΟΑΕΕ, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ να καταβληθούν αυθημερόν, από το μεσημέρι της 28ης Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9 να καταβληθούν αυθημερόν, από το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη.

τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8 να καταβληθούν αυθημερόν, από το μεσημέρι της 30ης Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη.

Στις 31 Μαρτίου θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ η καταβολή των επιδομάτων, όπως τα επιδόματα παιδιού, στέγασης, γέννησης παιδιού, προνοιακά και διατροφικά, ομογενών, επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων κ.α.

