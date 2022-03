Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: καραμπόλα πολλών οχημάτων στον Περιφερειακό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο σημείο. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Μποτιλιάρισμα σε μεγάλο τμήμα της Περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, προκάλεσε καραμπόλα επτά αυτοκινήτων που σημειώθηκε νωρίτερα, πριν από το τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτια, με υλικές μόνο ζημιές.

Ήδη στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία και οδική βοήθεια για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί από στιγμή σε στιγμή.

