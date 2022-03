Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: ο χαλβάς από στραγάλια της Εμινέ

Το γλύκισμα που προσέφερα ο Τούρκος Πρόεδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό, έχει την “υπογραφή” της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας. Ο τουρκικός Τύπος δίνει μέχρι και την… συνταγή!

Για τον χαλβά από στραγάλια που «θέρμανε» το Αιγαίο κάνει λόγο η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, αναφερόμενη στο γλυκό που προσφέρθηκε την Κυριακή στο γεύμα που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος στον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Το γλύκισμα που προσφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε με συνταγή της Εμινές Ερντογάν και ένα από τα «μυστικά» του είναι πως το σιρόπι περιέχει και τζίντζερ.

Η συνταγή του χαλβά από στραγάλια περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Τουρκική κουζίνα με συνταγές εκατονταετίας», της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν.

Η συνταγή για χαλβά με στραγάλια

Ζεστάνετε 250 γραμμάρια βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα.

Καβουρδίζουμε 250 γραμμάρια αλεύρι κίτρινου ρεβιθιού σε χαμηλή φωτιά μέχρι να ροδίσει.

Βάλτε 300 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη και 500 γραμμάρια νερό σε ξεχωριστή κατσαρόλα και ζεστάνετε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη.

Όσο είναι ζεστά και τα δύο, προσθέτουμε στο καβουρδισμένο υλικό και ανακατεύουμε συνεχώς. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.

Για το παγωτό ανακατεύουμε 840 γραμμάρια βουβαλίσιο γάλα με 2 κουταλάκια του γλυκού σαλέπι σε σκόνη όσο είναι κρύο, ανακατεύοντας καλά.

Ανακατεύουμε συνεχώς και περιμένουμε να βράσει.

Αφού το αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να κρυώσει.

Αφού κρυώσει, ανακατεύουμε σε μια σπιτική παγωτομηχανή. Όταν φτάσει στην επιθυμητή σύσταση, το φυλάμε στην κατάψυξη. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το κρεμώδες παγωτό που μπορείτε να αγοράσετε έτοιμο.

