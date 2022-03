Πολιτισμός

Πέθανε η Όλγα Τουρνάκη

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση θανάτου της Όλγας Τουρνάκη.

Έφυγε από τη ζωή, η ηθοποιός, Όλγα Τουρνάκη είδηση που σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ηθοποιός, ηταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Από το 1955 έως το 2004 έλαβε μέρος σε 90 παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου.

Τα δυσάρεστα νέα έκανε γνωστά μέσα από ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: « Μόλις μάθαμε ένα ακόμα θλιβερό νέο. Έφυγε από κοντά μας ή σπουδαία φίλη και ηθοποιός, η ΟΛΓΑ ΤΟΥΡΝΑΚΗ, που τίμησε με την παρουσία της το θέατρο μας και υπηρέτησε το ΕΘΝΙΚΟ μας θέατρο για πάρα πολλά χρόνια με ρόλους σημαντικούς, η σπουδαία δασκάλα τόσων ηθοποιών και κυρίως μια Κυρία στην ζωή. Είχα την μεγάλη τύχη να παίξω μαζί της… Το αστείρευτο χιούμορ της δεν χάθηκε ποτέ. ΟΛΓΑ μου αγαπημένη καλό ταξίδι. Η ζωή σου είναι μήνυμα για όλους μας.. Η φωτογραφία είναι από το αφιέρωμα που κάναμε στο ημερολόγιο του ΤΑΣΕΗ του 2019. Η εξόδιος ακολουθία αύριο στο Πρώτο κοιμητήριο Αθήνας».





