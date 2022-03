Κόσμος

Φωτιά σε λεωφορείο με μαθητές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση υγείας των παιδιών. Έρευνες για τα αίτια θα ξεκινήσουν άμεσα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο χωριό Κίτι στη Λάρνακα της Κύπρου το πρωί της Τρίτης.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Αντρέας Κεττής, κανένας από τους μαθητές δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός, εντόπισε την πυρκαγιά στο πίσω μέρος του οχήματος και απομάκρυνε με ασφάλεια τους μαθητές. Τα αίτια θα διερευνηθούν άμεσα.

Ώρα:07.13- Πυρκαγιά σε λεοφορειο με επιβαίνοντες μαθητές το οποίο βρισκόταν σε κίνηση στην Επαρχία Λάρνακας παρά το γυμνάσιο Κιτίου.Διευκρινίζεται ότι κανένας από τους μαθητές δεν κινδύνευσε από την πυρκαγιά. Ο οδηγός εντόπισε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο πίσω μέρος στο χώρο της?? — Andreas Kettis (@akettis) March 15, 2022

Πηγή φωτογραφιών: ant1.com.cy

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ισχυρές εκρήξεις την νύχτα (βίντεο)

Ακρίβεια - Οικονόμου για καύσιμα: επιδότηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (βίντεο)

ΗΠΑ: Ο “δολοφόνος των αστέγων” και οι έρευνες της Αστυνομίας (βίντεο)