“Άγριες Μέλισσες”: αμφισβητήσεις και “παγίδες” την Τρίτη (βίντεο)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Ο Κωνσταντής ζηλεύει και συγκρούεται με τον Δάκη, ενώ η Ρένα βρίσκει ευκαιρία να στριμώξει τη Δρόσω.

Ο Κυριάκος απαγορεύει στην Ουρανία να πάρει το παιδί του στην Αμερική. Ο Θανασάκης πέφτει στην παγίδα που τους έχουν στήσει στο νεκροταφείο κι ο Ακύλας με τον Μελέτη φοβούνται πως θα μιλήσει.

Ο Τόλλιας και η Παγώνα καταρρακώνονται, ενώ ο Ντούνιας καλείται να τα κουκουλώσει, αλλά ο εισαγγελέας Κουρτέσης είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω.

Ο Δούκας πρέπει να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό περίγυρο της Αντιγόνης, ενώ η Μυρσίνη έχει δεύτερες σκέψεις για την καμπάνια του τσιγάρου της. Ο Νικηφόρος αποφεύγει τη Ρένα και η Πηνελόπη διστάζει να προχωρήσει το σχέδιό της με τον Μελέτη, επηρεασμένη από τα λόγια του.

Ο Αναστάσης και ο Ζήσης κάνουν μια αναπάντεχη πρόταση στους Σεβαστούς και στριμώχνουν τον Δούκα και τη Μυρσίνη.

Τα παιδιά πιέζονται από την Ασημίνα, τη Βιολέτα και την Ουρανία να ομολογήσουν αν έκλεψαν τα λεφτά του Ακύλα.

