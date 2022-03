Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο “έσπασε”… παράδοση 21 ετών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπληκτικός για ακόμη μια φορά ο Giannis, ήταν “μπροστάρης” στην εκτός έδρας νίκη των “ελαφιών”.

Σπουδαία νίκη στην Σολτ Λέικ Σίτι, την πρώτη μετά το 2001, σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν των Τζαζ με 117-111 βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί 19 αγώνων. Με αυτή τη νίκη τους τα «ελάφια» βελτίωσα το ρεκόρ τους σε 43-26 και βρίσκονται στην 2η θέση της Ανατολικής περιφέρειας δύο παιχνίδια πίσω από το Μαϊάμι που έχει ρεκόρ 45-24.

Κορυφαίος των νικητών ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σημείωσε τουλάχιστον 30 πόντους για 4ο διαδοχικό ματς. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (12/22 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/7 βολές), 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα εξαιρετικός ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 29 πόντους και 5 κλεψίματα ενώ 23 πόντους πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον. Σημαντική για το Μιλγουόκι η επιστροφή του Μπρουκ Λόπεζ στα παρκέ μετά από 5 μήνες με τον ψηλό των Μπακς να σημειώνει 6 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Για τη Γιούτα, που έχει ρεκόρ 42-26, οι Ντόνοβαν Μίτσελ και Μάικ Κόνλεϊ είχαν από 29 πόντους ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ είχε 18 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Ιστορική βραδυά για τον Καρλ-Αντονι Τάουνς στο Σαν Αντόνιο με τον άσο της Μινεσότα να σημειώνει 60 πόντους και να οδηγεί τους Τίμπεργουλβς στην εκτός έδρας νίκη απί του Σαν Αντόνιο με 149-139. Ο Τάουνς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 60 πόντους (12/20 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 15/16 βολές), 17 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλοί για τους «λύκους» ήταν οι Πάτρικ Μπέβερλι και ΝτιΆντζελο Ράσελ με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα. Για τους Σπερς, o Kέλντον Τζόνσον είχε 30 πόντους και ο Ντεζάντε Μάρεϊ 30 πόντους και 12 ασίστ.

Εντυπωσιακός ήταν την μέρα των γενεθλίων του ο Στεφ Κάρι (έκλεισε τα 34) στη νίκη των Γουόριορς επί των Ουίζαρντς στο Σαν Φρανσίσκο με 126-112. Ο Κάρι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 47 πόντους (9/11 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 8/8 βολές) ενώ από 20 πόντους πρόσθεσαν οι Κλέι Τόμπσον και Τζόρνταν Πουλ. Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης η επιστροφή του Ντρέιμοντ Γκριν μετά από απουσία δύο μηνών. Ο Γκριν αγωνίστηκε 20 λεπτά και είχε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τους Γουίζαρντς, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε 25 πόντους και ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ 19 πόντους.

Στο Λος Άντζελες οι Ράπτορς έπαιξαν φοβερό μπάσκετ, προηγήθηκαν ακόμη και με 28 πόντους και τελικά έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Λέικερς με 114-103. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Γκάρι Τρεντ με 28 πόντους ενώ 27 πόντους πρόσθεσε ο Πασκάλ Σιάκαμ και 21 πόντους ο Σκότι Μπαρνς. Για τους «λιμνάνθρωπους», που μετά το All-Star Game έχουν ρεκόρ 0-8 στα ματς τα οποία δεν έχει σκοράρει τουλάχιστον 50 πόντους ο Λεμπρόν, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιμς με 30 πόντους με τον Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ να σημειώνει 20 πόντους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ισχυρές εκρήξεις την νύχτα (βίντεο)

Ακρίβεια - Οικονόμου για καύσιμα: επιδότηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια (βίντεο)

ΗΠΑ: Ο “δολοφόνος των αστέγων” και οι έρευνες της Αστυνομίας (βίντεο)