ΕΟΠΥΥ: οι αλλαγές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Τι αλλάζει στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη, τους συμβεβλημένους γιατρούς στον ΕΟΠΥΥ και τα απογευματινά χειρουργεία.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε αλλαγές που θα επέλθουν στο σύστημα υγείας και πιο συγκεκριμένα θα αφορούν τις ιατρικές επισκέψεις, τον οικογενειακό γιατρό αλλά και τις παραπομπές στα νοσοκομεία.

Τις αποφάσεις που έχουν πάρει τυο "πράσινο φως" ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ενώ το νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει προς διαβούλευση τον Μάρτιο και να ψηφιστεί από τη Βουλή τον Απρίλιο.

Οι αλλαγές:

Σχετικά με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνονται πλέον κατ’ άτομο σε ετήσια βάση. Επιπλέον, θα έχει στην αρμοδιότητά του έναν συγκεκριμένο αριθμό ασφαλισμένων.

Όσον αφορά τον οικογενειακό γιατρό, θα μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και θα τον παραπέμπει, εάν χρειαστεί, στις νοσοκομειακές δομές. Οποιαδήποτε ιατρική πράξη θα περνά από τον προσωπικό γιατρό ο οποίος παράλληλα θα έχει και ρόλο υγειονομικό συμβούλου.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, με τις υπάρχουσες να ενοποιούνται διοικητικά να αναβαθμίζονται κτηριακά και υλικοτεχνικά. Οι αναβαθμίσεις θ α γίνουν και με Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), και όπου υπάρχουν ελλείψεις σε δημόσιες δομές, θα υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η δημιουργία ακόμη 60 ΤΟΜΥ.

Για τον ΕΟΠΥΥ αναμένεται η ένταξη ποιοτικών κριτηρίων για τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους και την αποζημίωση των πράξεων, όπως και ο έλεγχος των υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Αλλαγές αναμένονται και στα απογευματινά χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων, με β ασική προϋπόθεση να έχουν εξαντληθεί τα πρωινά και το ποσό θα καλύπτεται με 70% από τον ΕΟΠΥΥ και 30% από τον ασθενή.

Αλλαγές προωθούνται και στον ΕΟΠΥΥ, με κυριότερη την ένταξη ποιοτικών κριτηρίων στη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και από ιδιωτικές εταιρείες. Ο ΕΟΠΥΥ θα συμβάλλεται μόνο με παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που θέτει, τα οποία θα λειτουργούν και ως κίνητρο για αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ο εξορθολογισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων με διοχέτευση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας. Επίσης στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και κλινικών θα υπάρχει όρος διάθεσης των υπηρεσιών τους στο ΕΣΥ αν παραστεί ανάγκη. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς για part time υπηρεσίες στο ΕΣΥ για την κάλυψη των κενών. Ελεύθερη επιλογή γιατρού από όλους τους ασθενείς ζητά ο ΙΣΑ Την πάγια θέση του για ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή και συμμετοχή όλων των γιατρών, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping), τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας, για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). «Ο εξειδικευμένος ιατρός είναι βασικός πυλώνας ενός σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ. Σε όσα συστήματα έχει εφαρμοστεί το gatekeeping έχουν αποτύχει παταγωδώς», τονίζει ο ΙΣΑ. Προσθέτει ότι η χώρα μας διαθέτει υψηλά εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό «που θα συνεχίσει να οδηγείται στη μετανάστευση και να στηρίζει τα συστήματα υγείας των υπολοίπων χωρών, την ώρα που ο Έλληνας ασθενής θα στερείται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας». Ο Σύλλογος ζητά να ξεκινήσει διάλογος με τον ιατρικό κόσμο «για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου συστήματος ΠΦΥ, με ελεύθερη επιλογή ιατρού από όλους τους ασθενείς».