Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Ερμής, η γκρίνια και τα “μαντάτα” (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Ο Ποσειδώνας μπορεί να αργεί, αλλά θα πραγματοποιήσει πολλά όνειρα μας» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «η Σελήνη που είναι στον Λέοντα δεν κάνει καλές όψεις, μπορεί να έχουμε μια μικρή μελαγχολία, αλλά θα φύγει. Να προσέχουμε τα οικογενειακά, μπορεί να έχουμε λίγη γκρίνια σήμερα».

«Ο Ερμής θα κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Ουρανό και θα έχουμε νέες πληροφορίες, πληροφορίες που ίσως είναι κρυμμένες και θα έρθουν στο προσκήνιο», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





