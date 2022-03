Συνταγές

Κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μοιράζεται όλα τα μυστικά για την ετοιμασία των ζυμαρικών και της σάλτσας.

Κανελόνια με κιμά, μπεσαμέλ και σάλτσα ντομάτας ετοίμασε ο σεφ την Τρίτη στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας να ετοιμάσει το εξαιρετικά γευστικό φαγητό, δείχνοντας βήμα - βήμα την συνταγή και δίνοντας χρήσιμες συμβουλές και μικρά tips για να γίνει εξαιρετικά νόστιμο το αποτέλεσμα που θα απολαύσουμε εμείς και οι αγαπημένοι μας.

Συστατικά για τα κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ

15 κανελόνια

Για τον κιμά 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

500 γρ μοσχαρίσιο κιμά

1 μέτριο λευκό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κλωνάρι σέλερι, κομμένο σε κύβους

1 μέτριο καρότο κομμένο σε πολύ μικρό κυβάκι

100 ml κόκκινο κρασί

1 φύλλο δάφνης

1 συσκευασία τομάτα Κον κασέ

100 γρ τυρί τριμμένο

1 αυγό

Αλάτι και πιπέρι Για την σάλτσα μπεσαμέλ: 25 γρ βούτυρο

25 γρ αλεύρι

1 φύλλο δάφνης

380 ml πλήρες γάλα, ζεσταμένο

φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο Για το γαρνίρισμα: 150 γρ Τυρί τριμμένο

1 κ.σ. φρυγανιά

20 γρ φρέσκο βούτυρο Η συνταγή για τα εύκολα κανελόνια με κιμά, μπεσαμέλ και σάλτσα ντομάτας Ξεκινάμε φτιάχνοντας τη γέμιση. Προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι, στη συνέχεια προσθέστε τον κιμά μέχρι να ροδίσει. Συνεχίζουμε σοτάροντας το σκόρδο, το σέλινο σε καρεδακι, το καρότο σε καρεδακι και μια πρέζα αλάτι. Σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν, σε χαμηλή φωτιά για περίπου 8 λεπτά Προσθέστε το φύλλο δάφνης. Σβήνουμε με το κρασί και μαγειρέψτε μέχρι να μειωθεί στο μισό το κρασί και μετά προσθέστε την τομάτα, και αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 30 λεπτά. Τέλος προσθέτουμε το αυγό, το τριμμένο στον τρίφτη τυρί dirollo και ελέγχουμε για αλάτι, πιπέρι. Για την μπεσαμέλ Βάζουμε σε ένα κατσαρολακι το γάλα με το φύλλο δάφνης. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι ή τηγάνι βάζουμε το βούτυρο, όταν λιώσει προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε να ψηθεί για 2 λεπτά, προσθέτουμε σε δόσεις το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Αφαιρούμε από τη φωτιά προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Για το στήσιμο-ψήσιμο Γεμίζουμε τα κανελόνια βάζοντας κιμά (ένας εύκολος τρόπος είναι να βάλουμε τον κορνε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και να τα γεμίσουμε). Ο κιμάς πρέπει να είναι λίγο υγρός άρα προσέχουμε να μην μας στεγνώσει! Στη συνέχεια τα στήνουμε σε ένα ταψί και από πάνω προσθέτουμε την μπεσαμέλ. Προσθέτουμε πάνω από τη μπεσαμέλ το τριμμένο τυρί, φρυγανιά και κομματάκια με βούτυρο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου να γκραντιναριστει και να πάρει χρυσάφι χρώμα.

