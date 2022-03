Παράξενα

UFO στην Κορινθία; Νέα μαρτυρία στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην περιγραφή του ο άνδρας, λίγες ώρες μετά από τις μαρτυρίες για εμφάνιση ΑΤΙΑ στην Επίδαυρο, που έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.

Λίγες ώρες μετά από την μαρτυρία στον ΑΝΤ1 για την οπτική επαφή με Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο στην περιοχή της Επιδαύρου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε από τα Ίσθμια της Κορινθίας, ένας άνδρας που υποστηρίζει πως σχεδόν κάθε βράδυ βλέπει να ίπταται ένα απροσδιόριστο αντικείμενο.

Όπως υποστήριξε ο Τάσος Μητσόπουλος, είναι αρχαιοφύλακας και συνήθως εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια. Σχεδόν κάθε βράδυ όπως είπε, κοιτάζοντας προς την πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου και προς την Αργολίδα, παρατηρεί ένα ιπτάμενο άγνωστο αντικείμενο, το οποίο ίπταται σε σταθερό ύψος.

Ο κ. Μητσόπουλος προσέθεσε πως έχει το σχήμα μικρού αεροσκάφους και εκπέμπει ένα άσπρο φως, ενώ κινείται γύρω από τον άξονα του.

Όπως είπε, παρακινήθηκε να μιλήσει δημόσια για όσα αντικρίζει μετά από την παρουσία στην εκπομπή «το Πρωινό» της Δευτέρας του κ. Χρήστου Ταρσινού, ο οποίος περιέγραψε πως μαζί με τον γιό του είδαν ένα UFO σε ύψος 100-200 μέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: πέθανε βρέφος λίγων ημερών

Κηδεία Δημήτρη Κοντομηνά: “τελευταίο αντίο” στο Α’ Νεκροταφείο (εικόνες)

“Το Πρωινό”: Απάντηση Μποφίλιου στον Καφετζόπουλο και στους επικριτές της (βίντεο)