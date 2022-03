Ρωσία: αγνοείται η ακτιβίστρια δημοσιογράφος με το πλακάτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσιογράφος, ανήρτησε πλακάτ με αντιπολεμικό μήνυμα στον αέρα δελτίουειδήσεων ρωσικού καναλιού.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της ρωσίδας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας, Μαρίνα Οβσιανίκοβα.

Η δημοσιογράφος, παρενέβη με αντιπολεμικό μήνυμα στο ρωσικό κρατικό κανάλι Channel One, κρατώντας μία πινακίδα που έγραφε: «Όχι πόλεμος, σταματήστε τον πόλεμο, μην πιστεύετε την προπαγάνδα, σας λένε ψέματα εδώ».

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της, δεν μπορούσε να εντοπίσει την πελάτισσά του. «Η Marina Ovsyannikova δεν έχει βρεθεί ακόμη. Είναι φυλακισμένη για περισσότερες από 12 ώρες», είπε το πρωί της Τρίτης. Οπως είπε, η αρχική αστυνομική έρευνα «δεν παρέχει λόγους για κράτηση και φυλάκιση».

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «χουλιγκανισμό» την ενέργεια της Οβσιανίκοβα και συνελήφθη. «Σχετικά με αυτή τη γυναίκα, αυτό είναι χουλιγκανισμός», είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εικάζεται ότι η γυναίκα, θα εντοπιστεί τελικά σε κάποιο δικαστήριο της Μόσχας όμως σύμφωνα με το BBC «θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε».

?? Russian state TV interrupted by "No War" protest.



During the “Vremya” news program on Russia’s main TV channel, Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” pic.twitter.com/BsyqPYenJg