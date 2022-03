Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Τζιούμπα: αρνήθηκε την κλήση στην Εθνική Ρωσίας

Γιατί απέρριψε την κλήση ο πρώην αρχηγός της εθνικής Ρωσίας.

Ο Αρτέμ Τζιούμπα αρνήθηκε την κλήση του στην εθνική Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, από την οποία προέρχονται πολλά μέλη της οικογένειάς του, όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βαλερί Καρπίν. Ο διεθνής επιθετικός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και πρώην αρχηγός της εθνικής Ρωσίας, απέρριψε την κλήση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί πως η Ρωσία δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, μιας και όλες οι ομάδες έχουν αποβληθεί από τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA, ωστόσο η ρωσική ομοσπονδία άσκησε έφεση στο CAS κατά της απόφασης αυτής. Το επόμενο διάστημα η εθνική ομάδα θα κάνει προετοιμασία, προκειμένου να είναι έτοιμη όταν της επιτραπεί να αγωνιστεί ξανά σε επίσημες διοργανώσεις, αλλά ο Τζιούμπα απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση του Καρπίν.

«Μίλησα μαζί το σαββατοκύριακο και μού εξήγησε τη στάση του. Πραγματικά αγαπά την εθνική ομάδα, αλλά σε αυτή τη φάση αρνήθηκε την κλήση, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, από την οποία κατάγονται πολλά μέλη της οικογένειας του. Γι' αυτό το λόγο επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και μου ζήτησε να μην τον καλέσω στην εθνική», τόνισε σχετικά ο Καρπίν.?

