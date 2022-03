Κοινωνία

Δολοφονία Τοπαλούδη: τρίτη διακοπή στη δίκη (βίντεο)

Για ποιον λόγο διεκόπη η διαδικασία και πότε θα συνεχιστεί η δίκη.

Νέα εμπλοκή παρουσιάστηκε στη σημερινή διαδικασία ενώπιον του ΜΟΕ στην δίκη για το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη μετά την παραίτηση του συνηγόρου του αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενου.

Ο συνήγορος με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας ζήτησε και άλλο χρόνο προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη. Αντίστοιχο αίτημα είχε προβάλει και την πρώτη μέρα της δίκης στις 14 Φεβρουαρίου, οπότε και η δίκη είχε διακοπεί για περίπου ένα μήνα. Στην άρνηση του δικαστηρίου να του χορηγήσει άλλον έναν μήνα, ο συνήγορος παραιτήθηκε.

Έτσι το δικαστήριο ξεκίνησε διαδικασία αυτεπάγγελτου διορισμού νέων συνηγόρων, από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αντιμετωπίζοντας ωστόσο άρνηση ανάληψης καθηκόντων για να εκπροσωπήσουν τον κατηγορούμενο. Οι τρεις πρώτοι επικαλέστηκαν λόγους ηθικής τάξεως χειροκροτούμενοι μάλιστα από όσους βρίσκονταν στο ακροατήριο.

Η πρώτη δικηγόρος που ορίστηκε δήλωσε στο δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που της ανατίθεται αντιβαίνει στις αρχές της. «Είμαι Ροδία η ίδια και το καλοκαίρι επισκέφθηκα το σημείο που πνίξανε αυτό το κορίτσι. Είμαι η ίδια μητέρα και δεν μπορώ να αναλάβω την υπόθεση. Μου είναι αδύνατον» τόνισε η δικηγόρος εν μέσω χειροκροτημάτων από το κοινό.

Η δεύτερη δικηγόρος που διορίσθηκε επίσης από το δικαστήριο, είπε: «Και μόνο που είμαι εδώ, είμαι πολύ ταραγμένη. Δεν θα ασκήσω τα καθήκοντά μου ούτε και εγώ». Ο τρίτος δικηγόρος που ορίστηκε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως άνδρας που σέβεται τη γυναίκα δεν μπορώ να αναλάβω αυτή την υπόθεση».

Η άρνηση των δικηγόρων προκάλεσε την αντίδραση της εισαγγελέως της έδρας η οποία τόνισε: «Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργεί το δικαιικό μας σύστημα. Υπάρχει νομικός πολιτισμός, ευτυχώς, και κάθε κατηγορούμενος δικαιούται υπεράσπισης, ό,τι και να έχει κάνει. Πάντως και στα ποινικά, αυτούς που υπερασπίζεστε τέτοια ειδεχθή εγκλήματα έχουν διαπράξει. Αυτό είναι ντροπή για το νομικό σύστημα. Αυτό μπορεί να το θέλει η κοινή γνώμη αλλά δεν είναι σωστό. Η σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και η ΕΣΔΑ που τόσες φορές επικαλείστε προβλέπει το δικαίωμα στην υπεράσπιση. Αν πάει έτσι, τότε κανείς δεν θα έρθει».

Τελικά, το δικαστήριο αφού αποσύρθηκε για αρκετή ώρα, επανήλθε ορίζοντας δύο νέους συνηγόρους οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Η δίκη διακόπηκε για τις 21 Μαρτίου.

Οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη ζήτησαν από το δικαστήριο να εξεταστούν στις 28 Μαρτίου και το δικαστήριο να ξεκινήσει με την εξέταση άλλων μαρτύρων. Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημά τους.

Παρών και στην σημερινή συνεδρίαση ήταν μόνο ο έτερος κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Ρόδο ,ο οποίος δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν αποδέχεται τις κατηγορίες: «Δεν φταίω. Δεν έκανα αυτά για τα οποία κατηγορούμαι και ζητάω συγγνώμη. Αγαπώ και σέβομαι τους ανθρώπους» είπε.

