Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: Ενοχή Δούρου ζητά η Εισαγγελέας

Για ποιες κατηγορίες ζήτησε την καταδίκη της Ρένας Δούρου η εισαγγελέας.

Να κηρυχθεί ένοχη για τις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ζήτησε πριν από λίγο η εισαγγελέας στη δίκη για τη φονική πλημμύρα της Μάνδρας τον Νοέμβριο του 2017.

Αναλυτικά, η εισαγγελέας στην αγόρευσή της στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο πρότεινε την ενοχή της Ρένας Δούρου για τα εξής αδικήματα, τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Πρόκληση πλημμύρας διά παραλείψεως

ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως τελεσθείσα κατά συρροή,

σωματικές βλάβες από αμέλεια διά παραλείψεως από υπόχρεο κατά συρροή.

Παράλληλα, ζήτησε την αθώωση της Ρένας Δούρου για παράβαση καθήκοντος διά παραλείψεως.



Η αγόρευση της εισαγγελέως συνεχίζεται για τους υπόλοιπους είκοσι κατηγορούμενους.

Δούρου: Θα αποδομήσουμε νομικά την αγόρευση της εισαγγελέως

Η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, σε δήλωση της αναφέρει σχετικά, "Η Εισαγγελέας σήμερα πρότεινε την ενοχή όλων κατηγορουμένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις Δήμαρχοι της περιοχής. Δέχθηκε δηλαδή αυτούσιο το κατηγορητήριο, πλην της δίωξης για παράβαση καθήκοντος, για την οποία ζήτησε την απαλλαγή μου.

Σύμφωνα με τη Δικονομία, οι συνήγοροί μου θα απαντήσουν μία προς μία στις αιτιάσεις της Εισαγγελέως, τεκμηριώνοντας την αντίκρουση της πρότασή της και αποδομώντας την νομικά. Και τελικά το Δικαστήριο θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία και θα αποφασίσει.

Προς το παρόν, σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν πρόκειται να εισέλθω σε κανενός είδους σχολιασμό επί της ουσίας ή να ασκήσω κριτική προσωπικά στην πρόταση.

Έτσι όπως επιβάλλει η υποχρέωση σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και στην προσωπικότητα όλων των θιγέντων. Σε αυτόν τον σκοπό ήμουν, είμαι και παραμένω ταγμένη".

