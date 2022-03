Οικονομία

Προϋπολογισμός: αυξημένα έσοδα και πλεόνασμα στο δίμηνο (πίνακες)

Τι δείχνουν τα στοιχεία από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για τις φορολογικές εισπράξεις. Τι λέει ο Σκυαλακάκης για την δυναμική της οικονομίας και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 903 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2.004 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 3.268 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 847 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 239 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.497 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.860 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.083 εκατ. ευρώ ή 10,9% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Φεβρουάριο της πρώτης δόσης για το 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 1.718 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία κατόπιν της θετικής προκαταρτικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετατοπίζεται χρονικά για τον μήνα Απρίλιο 2022. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 635 εκατ. ευρώ ή 6,4% έναντι του στόχου.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.503 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.124 εκατ. ευρώ ή 10,6% έναντι του στόχου. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού από το TAA, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 594 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 8.765 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 887 εκατ. ευρώ ή 11,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 300 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης εκτιμάται ότι προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022 (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ) όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.).

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 642 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 40 εκατ. ευρώ από τον στόχο (683 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 213 εκατ. ευρώ από τον στόχο (640 εκατ. ευρώ). Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2022 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.005 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 473 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, λόγω της μη είσπραξης της πρώτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ποσού 1.718 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρεται. Εξαιρουμένης αυτής, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.245 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.416 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 460 εκατ. ευρώ, αλλά εξαιρουμένης της προαναφερόμενης μετατοπισθείσας χρονικά είσπραξης από το ΤΑΑ, τα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.258 εκατ. ευρώ, έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.933 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.166 εκατ. ευρώ ή 31% έναντι του στόχου. Στην υπέρβαση αυτή, πέραν της καλύτερης απόδοσης των φόρων όπως προαναφέρθηκε, συνετέλεσαν και: (α) η παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και (β) η παράταση της προθεσμίας πληρωμής, έως τις 4 Φεβρουαρίου, φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία στις 31 Ιανουαρίου 2022, στις περιοχές που επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό της 24ης Ιανουαρίου 2022.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 411 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13 εκατ. ευρώ από τον στόχο (397 εκατ. ευρώ). α έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 359 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 144 εκατ. ευρώ από τον στόχο (215 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ανήλθαν στα 9.763 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.185 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (11.948 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζεται υστέρηση έναντι του στόχου κατά 2.580 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 1.537 εκατ. ευρώ. Υστέρηση παρουσιάζεται επίσης στις τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και κράτη της Ε.Ε. κατά 194 εκατ. ευρώ και τις καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 103 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 1.333 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο των 938 εκατ. ευρώ κατά 395 εκατ. ευρώ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες, ύψους 148 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ, η συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών, ύψους 47 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ και η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, ύψους 42 εκατ. ευρώ, από το ΠΔΕ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.038 εκατ. ευρώ.

Σε δήωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη αναφέρεται «Η πορεία των φορολογικών εσόδων το πρώτο δίμηνο του έτους ήταν πολύ καλύτερη του αναμενόμενου. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 8.765 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 887 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 300 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Μετά την αφαίρεσή του τα έσοδα είναι κατά 587 εκατ. καλύτερα του στόχου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η οικονομία – προ του πολέμου – αναπτυσσόταν με ταχύτερους ρυθμούς από τους προβλεπόμενους στον προϋπολογισμό και διευκολύνει την Κυβέρνηση να λάβει μέτρα ανακούφισης τόσο των νοικοκυριών, προπαντός των ευάλωτων, όσο και των επιχειρήσεων, από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης».