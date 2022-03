Ουκρανία - ΑΝΤ1: Πρωτιά για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Life

Με απεσταλμένους σε Κίεβο, Λβιβ, Οδησσό, αλλά και στα σύνορα της Ουκρανίας, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό του, ο ΑΝΤ1 είναι "στην πρώτη γραμμή του πυρός". και των εξελίξεων.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 επέλεξε την εβδομάδα 7-11 Μαρτίου το τηλεοπτικό κοινό για την ενημέρωσή του γύρω από τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά και για όλα τα σημαντικά θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το ΑΝΤ1 NEWS με τον Νίκο Χατζηνικολάου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κυριάρχησε όλων των δελτίων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, και κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 12,1% και 12,4% αντίστοιχα.

Λίγο πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι και σήμερα, όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό προσωπικό του ΑΝΤ1 βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων με μαραθώνιες συνδέσεις, έκτακτα δελτία και έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές.

Με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς, σε Κίεβο, Λβιβ, Οδησσό, αλλά και στα σύνορα της Ουκρανίας με γειτονικές χώρες, ο ΑΝΤ1 παραμένει στην πρώτη γραμμή του πυρός και στους δρόμους της προσφυγιάς, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, από όλα τα κέντρα αποφάσεων σε Ευρώπη και Η.Π.Α., οι ανταποκριτές του ΑΝΤ1 μεταδίδουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης.

Η ενημέρωση στον ΑΝΤ1 βρίσκεται πάντα στο κέντρο των εξελίξεων, με προτεραιότητα την ανάγκη των πολιτών για αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση.

