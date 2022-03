Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους πολιτικούς αρχηγούς

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, ο κύκλος τηλεφωνικών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκα με τους επικεφαλής των κομμάτων.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη ο κύκλος τηλεφωνικών συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους προέδρους των κομμάτων της Βουλής, σχετικά με τα όσα ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τον Τούρκο Πρόεδρο, στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρονται τα εξής: Δημήτρη Κουτσούμπα

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν. Ο Δ. Κουτσούμπας ζήτησε διευκρινήσεις από τον πρωθυπουργό, καθώς είναι μεγάλη η ανησυχία στον ελληνικό λαό για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πολύ περισσότερο που αυτές οι σχέσεις - εξαιτίας και του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και του ανταγωνισμού με τη Ρωσία – διαμορφώνονται με βάση το στόχο για τη συνοχή στην Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και με βάση τους ενεργειακούς σχεδιασμούς κι ανταγωνισμούς, στους οποίους εμπλέκονται οι δύο χώρες.

Αυτό το πλαίσιο διαχρονικά ενισχύει τις διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης και τροφοδοτεί ένα “παζάρι” για διευθετήσεις μεταξύ των δύο ΝΑΤΟϊκών “εταίρων”, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα ευρωατλαντικά σχέδια - και μάλιστα με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία σε εξέλιξη - όχι μόνο δε συνιστά “ασπίδα” έναντι του τουρκικού “αναθεωρητισμού”, αλλά μπορεί να εμπλέξει τη χώρα και το λαό σε μεγάλους κινδύνους.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε στον πρωθυπουργό απαράδεκτα φαινόμενα αντικομμουνισμού, διαστρέβλωσης και παραποίησης των θέσεων του ΚΚΕ που εκπορεύονται από δυνάμεις και κύκλους της ΝΔ (π.χ. από τη ΔΑΠ στο χώρο της νεολαίας), με αφορμή τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά γενικεύοντας και για όλη την ιστορική του διαδρομή. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχήθηκε στον πρωθυπουργό περαστικά και ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό».

Το ΜέΡΑ25 για την επικοινωνία Μητσοτάκη – Βαρουφάκη

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΜέΡΑ25, σχετικά με την τηλεφωνική συνδιάλεξη Μητσοτάκη – Βαρουφάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Στις 12.00 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών σχετικά με την συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Μητσοτάκης μετέφερε το ήπιο κλίμα στο οποίο διεξήχθη η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας καθώς και την εκτίμησή του ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι «ήσυχοι» επειδή ο κ. Ερντογάν, θορυβημένος από τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, αποφάσισε να ρίξει τις εντάσεις στο Αιγαίο. Αν και αυτό δεν λύνει τα χρόνια προβλήματα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, τουλάχιστον εξασφαλίζει ένα χρονικό διάστημα ηρεμίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων στο Αιγαίο.

Ο κ. Βαρουφάκης, αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την ενημέρωση, σημείωσε την επιλογή του κ. Μητσοτάκη της μη εκ των προτέρων συνεννόησης με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκρίνοντας, αντ’ αυτής, μια εκ των υστέρων ενημέρωση που δεν βοηθά στην οικοδόμηση μιας εθνικής στρατηγικής – η οποία θα ενδυνάμωνε την θέση του ίδιου του Πρωθυπουργού σε τέτοιες συναντήσεις. Επί πλέον, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 θύμισε στον κ. Μητσοτάκη την πάγια πρόταση του κόμματος για αποφυγή διμερών διαπραγματεύσεων που αποτελούν παγίδα για τη χώρα μέσω επίσημης πρόσκλησης της Αθήνας σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε Περιφερειακή Διάσκεψη με μόνο θέμα την από κοινού χάραξη των θαλάσσιων ζωνών. Είτε ο κ. Ερντογάν συμφωνήσει είτε διαφωνήσει μια τέτοια πρόσκληση θα δημιουργούσε ερείσματα για την χώρα και προοπτική διεξόδου. Η κυβέρνηση, όμως, αντί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο σε αδιέξοδες διμερείς διαπραγματεύσεις.

Τέλος, αφού ο κ. Βαρουφάκης ανέπτυξε τη θέση του ΜέΡΑ25 για επίλυση του Ουκρανικού στη βάση συμφωνίας κορυφής Μπάιντεν-Πούτιν (όπου η διεθνής κοινότητα θα εγγυάται την ανεξαρτησία μιας ουδέτερης Ουκρανίας με αντάλλαγμα την απόσυρση των Ρωσικών στρατευμάτων καθώς και την ματαίωση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας), έθεσε το ίδιο ερώτημα στον κ. Μητσοτάκη που έχει καταθέσει και επίσημα ως επίκαιρη ερώτηση που εκκρεμεί να συζητηθεί στη Βουλή: Ποια πρόταση επίλυσης του Ουκρανικού καταθέτει η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ;».

Τι είπαν Μητσοτάκης – Βελόπουλος

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε τις πάγιες απόψεις του κόμματος για τα ελληνοτουρκικά. Λόγω της κρισιμότητας των στιγμών, «διαρροές» και «σχόλια» αναφορικά με το περιεχόμενο της συνομιλίας, δεν θα υπάρξουν από την πλευρά της Ελληνικής Λύσης. Η Ελληνική Λύση τηρεί απαρέγκλιτα τις θέσεις της για συνέπεια λόγων και έργων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης για την επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Βελόπουλος με τον Πρωθυπουργό..

