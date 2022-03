Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση “σκούπα” στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Εκατοντάδες αστυνομικοί, από διάφορες επιχειρήσεις, συμμετείχαν στην μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Μεγάλη επιχείρηση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποίησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ, στο κέντρο της Αθήνας, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 200 αστυνομικοί, από ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, «Πάνθηρες», Τροχαία και Ασφάλεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 435 άτομα, ενώ έγιναν, μεταξύ άλλων, 7 συλλήψεις και 125 προσαγωγές.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της επιχείρησης είναι τα εξής:

125 προσαγωγές παράνομων μεταναστών, αλλοδαπών, που στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγήθηκαν στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέζας.

4 συλλήψεις για ναρκωτικά, ενώ σε μια περίπτωση εντοπίστηκαν 23 γραμμάρια ηρωίνης.

Από 1 σύλληψη για παρεμπόριο, κατοχή πλαστού εγγράφου - διαβατήριο και φυγόδικου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

54 τροχαίες παραβάσεις για στάθμευση εκ των οποίων και 11 αφαιρέσεις πινακίδων.

23 διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις (όπως κράνος και ζώνη ασφαλείας).

6 παραβάσεις διενέργειας επιβατικής μεταφοράς με κόμιστρο (λαθραία ταξί).

25 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς παραβάσεις.

«Η σημερινή πολύπλευρη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, είναι τμήμα ενός συνολικού οργανωμένου σχεδίου. Με τη συνεχή δράση μας επιφέρουμε καίρια πλήγματα στην παράνομη μετανάστευση, στο εμπόριο ναρκωτικών και στο παράνομο εμπόριο που βλάπτει τις νόμιμες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος για την επιχείρηση, ενώ προσέθεσε, «Ενισχύουμε σταθερά και με επιμονή την παρουσία της αστυνομίας στο κέντρο και τις γειτονιές του Λεκανοπεδίου έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς».





