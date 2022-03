Πολιτική

Κορονοϊός: Σκληρή κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Πλεύρη

«Εγκληματική διαχείριση της πανδημίας» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Υπουργό Υγείας να απαντά κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και «αλχημείες με τους θανάτους».

Σκληρή πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται έγγραφο του ΕΟΔΥ, υποστηρίζοντας ότι από τους 26.635 θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού, οι 16.519 καταγράφηκαν εκτός ΜΕΘ, ενώ ο μέσος όρος αναμονής των διασωληνωμένων ασθενών για να βρουν κλίνη ΜΕΘ «ήταν 4,7 μέρες, όταν ο κ. Πλεύρης την Παρασκευή μιλούσε για 30 ώρες».

Από την πλευρά του ο κ. Πλεύρης, κάνει λόγο για επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και αλχημείες για τους θανάτους από κορονοϊό. Απαντά δε ότι «η δήθεν αναμονή 4,7 ημερών αφορά στη διάρκεια νοσηλείας των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ (προφανώς γνωρίζει ότι όποιος εισάγεται στο νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να εισαχθεί αυτομάτως σε ΜΕΘ) και ΟΧΙ στον χρόνο αναμονής για νοσηλεία σε ΜΕΘ».

ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματική διαχείριση της πανδημίας

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει τα εξής: Το αποκαλυπτικό έγγραφο του ΕΟΔΥ που αποκάλυψε ο τομεάρχης Διαφάνειας, κ. Πολάκης, επιβεβαιώνει ότι από τους 26.635 απώλειες από την αρχή της πανδημίας, οι 16.519 πέθαναν εκτός ΜΕΘ ή ακόμα και σπίτι τους. Ενώ ο μέσος όρος αναμονής των διασωληνωμένων ασθενών για να βρουν κλίνη ΜΕΘ ήταν 4,7 μέρες, όταν ο κ. Πλεύρης την Παρασκευή μιλούσε για 30 ώρες.

Αυτή είναι η εγκληματική διαχείριση για την οποία πανηγυρίζουν χωρίς ίχνος ντροπής ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πλεύρης. Μόλις χθες είχαμε ακόμα 70 απώλειες ενώ τα κρούσματα αυξάνονται και πάλι ραγδαία.

Το δυστύχημα είναι ότι όπως δείχνουν οι επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όχι μόνο δεν έχουν μάθει τίποτα από την τραγική διαχείριση και το αρνητικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ απωλειών ανά εκατ. πληθυσμού, αλλά συνεχίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την πλήρη διάλυση του ΕΣΥ και τον διαμοιρασμό των υπηρεσιών του στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Επέκταση των ΣΔΙΤ, εμπόδια πρόσβασης και εξαιρέσεις πολιτών από την φροντίδα υγείας, απογευματινά χειρουργεία με όρους ιδιωτικών κλινικών (30% συμμετοχή του ασθενή στο κόστος νοσηλείας), οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αποδυνάμωση του ΕΣΥ, σε αποκλεισμούς ασθενών και σε ακραίες ανισότητες στη φροντίδα υγείας.

Πλεύρης: ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα

Η απάντηση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τους θανάτους ασθενών Covid εκτός ΜΕΘ, έχει ως εξής: Από την αρχή της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Το ίδιο κάνει και τώρα με αλχημείες για τους θανάτους από Covid-19 εκτός ΜΕΘ. Όλα τα στοιχεία για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ παρουσιάστηκαν στη Βουλή στην επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέλεξε να μην έχει ούτε ως ομιλητή τον κ. Πολάκη. Μετά το φιάσκο της επερώτησης από τις απαντήσεις που δόθηκαν, φαίνεται ότι ο κ. Πολάκης ανέλαβε χρέη Τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με απλή ανάγνωση των πρακτικών παρατίθενται όλες οι απαντήσεις που έδωσα στη Βουλή για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ. Όσον αφορά την αναμονή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ το 12μηνο 03/21- 02/22 ο μέσος όρος αναμονής ήταν 30 ώρες.

Το έγγραφο του ΕΟΔΥ που αναφέρει ο κ. Πολάκης για δήθεν αναμονή 4,7 ημερών αφορά στη διάρκεια νοσηλείας των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ (προφανώς γνωρίζει ότι όποιος εισάγεται στο νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι πρέπει να εισαχθεί αυτομάτως σε ΜΕΘ) και ΟΧΙ στον χρόνο αναμονής για νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τα στοιχεία των θανάτων εκτός ΜΕΘ που αναφέρει είναι τα ίδια που έχω δώσει κι εγώ.

Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ που έδωσαν και δίνουν σκληρή μάχη με την πανδημία, γνωρίζουν τις συνθήκες στις οποίες δόθηκε αυτή η μάχη και ότι σε διάρκεια λίγων μηνών έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αδυναμίες δεκαετιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν απέναντι.

ΚΚΕ: Τα τραγικά αποτελέσματα της αντιλαϊκής διαχείρισης της πανδημίας

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι: Τα στοιχεία που δόθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα και αφορούν τις ΜΕΘ, τη θνητότητα και τους συνολικούς θανάτους στη χώρα, αποκαλύπτουν ξανά την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Από την αρχή της πανδημίας κατέληξαν 16.519 ασθενείς εκτός ΜΕΘ, στο σύνολο της διετίας 6.311 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ότι το 2019, ενώ η αναμονή διασωληνωμένων ασθενών για κλίνη ΜΕΘ είναι πολυήμερη.

Αυτά είναι κάποια ακόμα τραγικά αποτελέσματα της αντιλαϊκής διαχείρισης της πανδημίας, της έλλειψης ΜΕΘ και προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας και της μετατροπής του σε “μίας νόσου”, για τα οποία το ΚΚΕ και το εργατικό - λαϊκό κίνημα παλεύουν από την πρώτη μέρα, ενώ η κυβέρνηση κάνει το μαύρο - άσπρο.

