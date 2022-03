Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: 97 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

Τι δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο καναδικό κοινοβούλιο

Συνολικά 97 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθυνόμενος στο καναδικό κοινοβούλιο, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου να «εντείνουν τη βοήθειά τους», προς τη χώρα του.

«Οι Ρώσοι έχουν ήδη σκοτώσει 97 παιδιά» βομβαρδίζοντας «σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια», είπε σε ζωντανή μετάδοση μέσω βίντεο.

«Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε πραγματική υποστήριξη, που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε», πρόσθεσε στους Καναδούς βουλευτές που τον επευφημούσαν όρθιοι για πολλά λεπτά.

