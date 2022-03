Κοινωνία

Ασμάτογλου στον ΑΝΤ1: Πότε θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης

Ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Γ. Ασμάτογλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην αύξηση στην τιμή της βενζίνης.

Μιλώντας για το μοντέλο επιδότησης που θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο για τον καταναλωτή να προκριθεί ανέφερε "άλλα κράτη, όπως η Γαλλία, θα εφαρμόσουν ένα άλλο μέτρο", εξηγώντας "με την πιστωτική κάρτα θα επιστρέφονται επί τόπου τα χρήματα".

Όπως είπε ο ίδιος "κάτι τέτοιο θα είναι βοήθεια για τον κόσμο σε σχέση με άλλη βοήθεια επιδοματικού χαρακτήρα"

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Ασμάτογλου





