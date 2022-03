Αθλητικά

Τένις: Νέο ρεκόρ από τον Ναδάλ

Συνεχίζει να "γράφει ιστορία" ο Ράφαελ Ναδάλ.

Το απόγευμα της Δευτέρας (14/03) στο πλαίσιο του 3ου γύρου του Indian Wells, ο ρέκορντμαν σε τίτλους Grand Slam (21) έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε τις 400 νίκες σε 1000άρι τουρνουά Masters της ATP, επικρατώντας του νο27 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντάνιελ Έβανς (Μεγάλη Βρετανία) με 7-5, 6-3.

Με αυτόν τον τρόπο, ο γεννημένος στη Μαγιόρκα, Ναδάλ, επέκτεινε το καλύτερο ξεκίνημα της σεζόν στην καριέρα του στο 17-0, ισοβαθμώντας με τον Πιτ Σάμπρας (1997) και τον Ρότζερ Φέντερερ (2018).

Μιλώντας για την απόφασή του να μην αγωνιστεί στο Miami Open, ο 36χρονος τενίστας εξήγησε γιατί πήρε αυτή την απόφαση: «Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχω αγωνιστεί εκεί. Πλησιάζω τα 36 και η αλήθεια είναι πως έχω παίξει πολύ περισσότερο από αυτό που περίμενα στην αρχή της σεζόν. Δεν είναι καλό για το σώμα μου να έχω γρήγορες μεταβάσεις από διαφορετικές επιφάνειες», τόνισε ο Ναδάλ και πρόσθεσε:

«Αν παίξω στο Μαϊάμι θα περιοριστεί πολύ ο χρόνος μου για ξεκούραση και για να κάνω μια γρήγορη μετάβαση στο χώμα. Πρέπει να πιεστώ από την αρχή πολύ δυνατά, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για το πόδι μου, για τα γόνατά μου.

Η μετάβαση αυτή θα πρέπει να γίνει βήμα-βήμα. Δεν μπορώ να κάνω δραστικές αλλαγές όπως έκανα στο παρελθόν, γι’ αυτό αποφάσισα να σταματήσω μετά από αυτό το τουρνουά και να ξεκουραστώ για τρεις εβδομάδες, πριν ξεκινήσει η σεζόν στο χώμα.»

