“Ενώπιος Ενωπίω”: O πόλεμος στην Ουκρανία και όλες οι δραματικές εξελίξεις

O πόλεμος στην Ουκρανία και όλες οι δραματικές εξελίξεις στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1.

O πόλεμος στην Ουκρανία και όλες οι δραματικές εξελίξεις, σε ένα έκτακτο «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ζωντανά την Πέμπτη 17 Μαρτίου, στις 24:00.

Τι θα γίνει με τους χιλιάδες Έλληνες της Μαριούπολης που προσπαθούν να σωθούν από τη φρίκη των βομβαρδισμών;

Θα αλλάξουν τα σύνορα της Ευρώπης;

Θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ στην αναμέτρηση;

Υπάρχουν περιθώρια να κερδίσει την τελική μάχη η διπλωματία;

Θα τιμωρηθούν όσοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

