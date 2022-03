Αθλητικά

Τένις: Ο Τζόκοβιτς επιστρέφει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Η ήττα του Μεντβέντεφ από τον Μονφίς στον τρίτο γύρο του Indian Wells, θα φέρει από την προσεχή Δευτέρα και πάλι στον θρόνο του τον Σέρβο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα επιστρέψει την ερχόμενη Δευτέρα στην κορυφή του κόσμου, μετά την ήττα με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-1) που γνώρισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ από τον Γκαέλ Μονφίς στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Αν και η παραμονή στην πρώτη θέση μπορεί να μην κρατήσει πολύ, για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, είναι σημαντικό ότι θα προσθέσει -τουλάχιστον- άλλες δύο εβδομάδες στο ρεκόρ του (έχει 361).

Μέχρι στιγμής ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει συμμετάσχει μόνο στο τουρνουά της κατηγορίας ATP 500 του Ντουμπάι, όπου αποκλείστηκε στα προημιτελικά, ενώ, επειδή εξακολουθεί να μην είναι εμβολιασμένος κατά της Covid-19, περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή ιατρική εξαίρεση, προκειμένου να συμμετάσχει στα Masters 1000 σε Μαδρίτη και Ρώμη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διατηρηθεί στην 5η θέση, αλλά σε μεγαλύτερη απόσταση από τον 4ο Ναδάλ, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

