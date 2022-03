Κοινωνία

Καιρός: “βουτιά” της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Παγωνιά διαρκείας αναμένουν οι μετεωρολόγοι, με χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, με κύριο χαρακτηριστικό τις χιονοπτώσεις και τις χαμηλές θερμοκρασίες αναμένουν οι μετεωρολόγοι, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη Ευρώπη κινείται νοτιοανατολικά και θα μας επηρεάσει τις προσεχείς ημέρες.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε λόγο για βουτιά 10 βαθμών της θερμοκρασίας από την Παρασκευή και μέγιστη θερμοκρασία 05 με 06 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, με το κρύο να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη - Τετάρτη

Οι ειδικοί προβλέπουν τις επόμενες ημέρες χιονοπτώσεις και στα ορεινά της Αττικής.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, από την Πέμπτη ξεκινούν οι χιονοπτώσεις από τα βόρεια και ανατολικά της Ελλάδας και τις επόμενες ημέρες το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιότερα με ανάλογα φαινόμενα.

