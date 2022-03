Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Κυριακίδης: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Επίδαυρος (βίντεο)

Η συγκλονιστική εμπειρία του στο «Κόκκινο Ποτάμι» και το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτη Θεόκλητου που υποδυόταν

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τον Στέφανο Κυριακίδη.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός που έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο, μίλησε- μεταξύ άλλων- για πρόσωπα και συνεργασίες-σταθμούς της πορείας του. Γιατί αρνήθηκε να παίξει στην Επίδαυρο μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και πώς κατάφερε η ίδια να τον πείσει μέσα σε πέντε λεπτά; Γιατί διαφωνεί με όσους διασκευάζουν αρχαία κείμενα και γιατί θεωρεί πως οι ηθοποιοί πρέπει να διδάσκονται από τους ρόλους τους;

Γιατί αρνήθηκε να παίξει στην Επίδαυρο μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και πώς κατάφερε η ίδια να τον πείσει μέσα σε πέντε λεπτά;

«Με πήρε ο παραγωγός Λεμπέσης και μου λέει θα παίξεις με τη Βουγιουκλάκη. Δεν μπορώ να παίξω, δεν θέλω του λέω, έπαιζα στο Εθνικό εκείνη την περίοδο. Μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει η γυναίκα μου ήταν η ίδια. “Δε μου λες Στέφανέ μου, έχεις κανένα πρόβλημα να παίξω εγώ τραγωδία; Έχεις αντίρρηση να παίξω εγώ τραγωδία;” μου λέει. Όχι της απάντησα. Καθένας κρίνεται μετά. Μέσα σε πέντε λεπτά, πέντε κουβέντες της, και της είπα “μαζί σου”. Ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά χάρηκα που τον γνώρισα» δήλωσε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να πω ότι η Αλίκη απέτυχε στην Επίδαυρο. Όταν ένας άνθρωπος πιέζετε τόσο πολύ από τον χώρο και όταν, θα το πω, δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τα κείμενα και όταν δεν έχεις την απαραίτητη υποστήριξη από το περιβάλλον σου, είναι πρόβλημα. Πριν μπει η Αλίκη στην Επίδαυρο είχαν βγει τα φτυάρια. Ο λάκκος είχε σκαφτεί. Δεν έπεσε μέσα όμως γιατί ήταν σκυλί στη δουλειά της. Τέσσερις μήνες να σε ψέλνουν, να μην λες τίποτα και στις τελευταίες παραστάσεις πήγε να βγάλει μία μπούκλα, γιατί την είχαν φασκιώσει τη γυναίκα και της λέω τώρα “αργά είναι”».

Γιατί διαφωνεί με όσους διασκευάζουν αρχαία κείμενα και γιατί θεωρεί πως οι ηθοποιοί πρέπει να διδάσκονται από τους ρόλους τους;

«Χωρίς γνώση και χωρίς αγάπη και δηλώσεις ότι δεν έχουν διαβάσει τραγωδία και ανεβάζουν παράσταση. Πέσανε πάνω στα κείμενα και τα αλαλιάσανε.

Έβαλε κόπο ο Σοφοκλής, ο Αισχύλος και έρχονται κάποιοι και σου λέει να διορθώσω. Έχω ρωτήσει σκηνοθέτη γιατί έχει βάλει εμβόλιμα στην τραγωδία και μου είπε για να την κάνει πιο φρέσκια.

Έχουμε ανάγκη από εικόνα αλλά το κείμενο είναι ένα. Όποτε δεν πάει καλά η ανθρωπότητα καταφεύγει σε κλασικά κείμενα είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησε στο «Κόκκινο Ποτάμι» και περιέγραψε το μαρτυρικό τέλος που είχε ο ήρωας που υποδυόταν.

Ο λόγος για τον βασανισμό του Μητροπολίτη Θεόκλητου από τους Τούρκους.

«Στην σκηνή που με χτυπάνε στο Κόκκινο Ποτάμι γέμισα μώλωπες. Ο Μανουσάκης μου πρότεινε να μου βάλουν προστατευτικά. Όταν άρχισε το βασανιστήριο ανέβαινα μια ανηφόρα 80 μέτρων και με δέρνουνε δέκα, φεύγει το προστατευτικό και δεν σταμάτησα ποτέ γιατί εκείνη την ώρα ζούσαν άλλες μνήμες. Αγριέψαν τόσο πολύ τα παιδιά γιατί τους είπε ο Μανουσάκης ότι έπρεπε να έχουν μίσος. Ήταν ένα πράγμα που δεν το έχω ξαναζήσει στην τηλεόραση».

Ο Στέφανος Κυριακίδης μάλιστα «λύγισε» ξαναβλέποντας την ρεαλιστική αγριότητα του βασανισμού του και δάκρυσε.

