Καύσιμα: Πλατφόρμα για την επιδότηση με κριτήρια

Σε ποιο ύψος “κλειδώνουν” τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους του βοηθήματος. Πως θα γίνεται η διαδικασία.

Στην αποκάλυψη πως η στήριξη πολιτών με επιδότηση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προέβη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως σημείωσε μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη γίνονται οι τελικές εργασίες για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρίζονται τα δεδομένα αγοράς των καυσίμων από δικαιούχους, ώστε να προκύπτει το ύψος της επιδότησης, χωρίς να αποκαλύπτει άλλες λεπτομέρειες, δεδομένου ότι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, το πιθανότερο το πρωί της Πέμπτης.

Ο πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤ1, Σπύρος Μουρελάτος, ανέφερε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή ό,τι το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να εξαντλήσει τις δυνατότητες, ώστε να ενισχυθούν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι εφικτό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το όριο για τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων αναμενόταν να είναι γύρω στα 30.000 ευρώ, το βράδυ της Τρίτης το οικονομικό επιτελείο το «κατέβασε» στα 20.000 ευρώ, όμως μετά από πιέσεις και παρεμβάσεις φαίνεται πως το κριτήριο θα «κλειδώσει» στις 25.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε πως η επιδότηση «πρέπει να γίνει οριζόντια και όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν επιδότηση με την μορφή ενός voucher. Είναι λάθος η άποψη ότι άνθρωποι που έχουν ένα εισόδημα πχ. 1000 ευρώ τον μήνα δεν πλήττονται και μπορούν να βάζουν βενζίνη άμεσα».

«Εμείς από το 2013 είμαστε έτοιμοι με το σύστημα εισροών – εκροών. Κάθε απόδειξη που παίρνει ο καταναλωτής έχει έναν μοναδικό αριθμό. Ο καταναλωτής θα μπορεί να ανεβάσει αυτόν τον αριθμό στην πλατφόρμα και να γίνει η διασταύρωση και να του επιστραφούν χρήματα μέσω κάποιας εκκαθάρισης», προσέθεσε, σχετικά με το πώς μπορεί να γίνεται η σχετική διαδικασία.





«Γίνεται κάθε προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να είναι ενισχυμένη και ουσιαστική η βοήθεια σε όλους τους κλάδους», είχε δηλώσει την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, θα υπάρξει:

«συνέχιση της υποστήριξης για τους λογαριασμός ρεύματος και φυσικού αερίου και γίνεται προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη και ουσιαστική η βοήθεια Ενίσχυση οικονομική των πιο ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας, για να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας Παρέμβαση στα καύσιμα, ώστε εκείνος που πηγαίνει και βάζει καύσιμα, να πληρώνει σε τιμή μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στην αντλία. Θα υπάρχουν και εκεί εισοδηματικά κριτήρια, πιο διευρυμένα από τα κριτήρια που θα υπάρχουν για την οικονομική ενίσχυση των πιο ευάλωτων», χωρίς να διαψεύδει ότι το εισοδηματικό όριο για το εν λόγω μέτρο θα είναι της τάξης των 25.000-30.000 ευρώ ετησίως.

«Δεν θα είναι ούτε δύσκολος ούτε σαν άσκηση «πυρηνικής φυσικής» ούτε πολύπλοκος ο τρόπος που θα δίνεται αυτή η ενίσχυση. Ο κόσμος θα πληρώνει ικανοποιητικά φθηνότερα τα καύσιμα από όσο αναγράφεται στην αντλία, αυτό πρέπει να συγκρατήσουν αυτήν την στιγμή οι πολίτες», προσέθεσε ο κ. Οικονόμου,

Όπως προσέθεσε, «η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, περάσαμε και περνάμε μέσα από Συμπληγάδες, τα προβλήματα είναι μεγάλα για όλους, όμως οι δυνατότητες που έχουμε είναι περιορισμένες και πρέπει κάνοντας επεμβάσεις να στηρίξουμε πολίτες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, χωρίς να τινάξουμε την οικονομία στον αέρα».

«Επιχειρούμε να κάνουμε μια παρέμβαση και στα επαγγελματικά, διότι και αυτός ο κόσμος που παράγει πιέζεται. Ότι είναι δυνατόν να γίνει, θα γίνει», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

