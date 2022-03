Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πού οφείλεται η έκρηξη των κρουσμάτων

Τους λόγους πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες και στη χώρα μας εξηγεί ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Για έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των μέτρων και του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, κάνει λόγο ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Υπάρχει σαφέσταση έξαρση, είμαστε σε έναν συντελεστή μετάδοσης, το περίφημο R, πάνω από τη μονάδα, που σημαίνει ότι μεγαλώνει λίγο η επιδημία» δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σε τρεις παράγοντες οφείλεται η έξαρση της πανδημίας

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «η έξαρση αυτή οφείλεται σε τρεις παράγοντες. Πρώτον, στη σταδιακή επικράτηση της Όμικρον 2, η οποία ανακαλύφθηκε παράλληλα με την Όμικρον και είναι 30%-50% πιο μεταδοτική. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε τις συνέπειες αφενός της γενικότερης χαλάρωσης που υπήρξε και αφετέρου του εορταστικού τριημέρου. Ήρθη η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και ταυτόχρονα γλεντήσαμε όλοι μαζί χωρίς να έχουμε φτάσει στο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης άλλων χωρών που κι αυτές αποσύρουν μέτρα», συμπλήρωσε.

Επισήμανε δε ότι σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνουν τα κρούσματα, ακόμα και στη Βρετανία που το ποσοστό εμβολιασμένων με τρίτη δόση είναι 67%, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 50%.

«Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και λίγο μεγαλύτερο κύμα και θα πληρώσουμε μεγαλύτερο φόρο θανάτων» υπογράμμισε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Σήμερα (16/3), θα συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών προκειμένου να διερευνήσει αν μπορεί να εισηγηθεί τη μείωση των υποχρεωτικών self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Για την κατάργηση της μάσκας και στους εσωτερικούς χώρους δεν γίνεται λόγος καθώς ο χειμώνας δεν δείχνει να υποχωρεί.

