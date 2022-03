Life

“Το Πρωινό” - Βερύκιος: ο Κοντομηνάς δεν ήθελε να ταφεί εν κρυπτώ (βίντεο)

Νέα πυρά εξαπολύει ο άλλοτε στενός συνεργάτης του επιχειρηματία. Τι λέει για την αχαριστία και την κατάσταση του Δημήτρη Κοντομηνά τα τελευταία χρόνια.

Τρισάγιο στο Α΄ Νεκροταφείο έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Πέμπτης, από τον Δήμο Βερύκιο και φίλους του Δημήτρη Κοντομηνά, οι οποίοι δεν παρέστησαν στην ταφή του επιχειρηματία, που έγινε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ο Δήμος Βερύκιος, ο οποίος με οργισμένη ανάρτηση του, στρεφόταν κατά της οικογένειας του επιχειρηματία, κάνοντας λόγο για παραπλάνηση σχετικά με την ώρα της ταφής, μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λέγοντας πως ο χαμός του Δημήτρη Κοντομηνά ήταν ένα «δυσάρεστο, αλλά αναμενόμενο γεγονός. Ταλαιπωρήθηκε επί 30 μήνες σε ένα νοσοκομείο».

«Η ζωή του όλη ήταν η κοινωνικότητα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έχει εκφράσει την επιθυμία, η ταφή του να γίνει εν κρυπτώ», σημείωσε ο Δήμος Βερύκιος, αφήνοντας αιχμές και για αχαριστία προς τον επιχειρηματία από ορισμένους, λέγοντας πως «σαφώς και η αχαριστία είναι βασικό γνώρισμα του ανθρώπου. Προφανώς από τόσους που έχει ευεργετήσει, χιλιάδες, ο Δημήτρης Κοντομηνάς, από κάποιος να έχει εισπράξει και αχαριστία. Όλοι έχουμε εισπράξει αχαριστία στην ζωή μας».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα με της δηλώσεις του Δήμου Βερύκιου στην εκπομπή «Το Πρωινό», αλλά και τον έντονο διάλογο που ακολούθησε ανάμεσα στους παρουσιαστές της εκπομπής:

