Οικονομία

Ακρίβεια: Το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συναντήσεις Τσίπρα με παράγοντες της αγοράς και το προεδρείο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητεί με βίντεο που ανάρτησε στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

«Σκέφτονται αλλιώς, γιατί ζουν αλλιώς», είναι τα βασικό μήνυμα του σποτ που έχει ως πρωταγωνιστές κυβερνητικά στελέχη, ενώ τα μέτρα που ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

Πλαφόν στις τιμές της ενέργειας

Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης

Κατώτατος μισθός στα 800€

Τσίπρας: Κίνδυνος για αλυσιδωτές εκρήξεις στις τιμές και του νερού

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Την ανησυχία του για αλυσιδωτές εκρήξεις τιμών και στο νερό, λόγω των τρομακτικών αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά την συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης. «Είμαι πολύ ανήσυχος ότι αυτή η τρομακτική έκρηξη του ενεργειακού κόστους θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε αλυσιδωτές εκρήξεις τιμών, όχι μονάχα στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στα είδη μαζικής κατανάλωσης και στο νερό» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας «πολύ δύσκολη οικονομικά τη συγκυρία» στην οποία βρίσκονται οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης. «Όταν η αύξηση του ενεργειακού κόστους καθιστά το λειτουργικό κόστος μη βιώσιμο. Και όταν γίνεται μη βιώσιμο το λειτουργικό κόστος, δύο κίνδυνοι ελλοχεύουν. Ο ένας είναι να δούμε μετακυλίσεις σημαντικών αυξήσεων στην τιμή του νερού και στον καταναλωτή και ο άλλος είναι να δούμε μία πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε της ύδρευσης είτε της αποχέτευσης» πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι «θέση δική μας είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να αντιμετωπίσει στην πηγή την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας», κάνοντας λόγο για «τρομακτική αισχροκέρδεια». Τόνισε δε, πως «με βάση τους υπολογισμούς μας, το υπερκέρδος των παραγωγών εταιριών από τα υπέρογκα κέρδη από το καλοκαίρι μέχρι το τέλος της άνοιξης θα είναι κοντά στο 1,5 δις. ευρώ», ενώ επεσήμανε πως «οι επιδοτήσεις που έρχονται είναι για να επιδοτήσουν τα κέρδη αυτών των εταιρειών όταν δεν υπάρχει ρύθμιση και έλεγχος».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης τόνισε πως «θα πρέπει να επιδοτηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως ακριβώς ζήτησα και για τα αγροτικά τιμολόγια», χαρακτηρίζοντας «τρομακτικό» το κόστος από λογαριασμούς δήμων, που έφθασε και το 355%. Τέλος, επανέφερε την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο νερό στον κατώτατο συντελεστή 6%, «για να αποφύγουμε τις αυξήσεις και στο νερό για τους καταναλωτές» αλλά «και για να δώσουμε και μια ανάσα στις δημοτικές επιχειρήσεις να μην χρεοκοπήσουν».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος ΕΔΕΥΑ τόνισε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης είναι εξαιρετικά οξύ. Όπως εξήγησε έχουν ήδη σωρευτεί χρέη αφού δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί. Σημείωσε πως «άλλοι δεν πληρώνουν την βασική κατανάλωση χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής, άλλοι πληρώνουν έναντι και άλλοι καθόλου», με αποτέλεσμα όπως είπε «να έχουμε ήδη κρούσματα διακοπών και από την ΔΕΗ και από ιδιώτη πάροχο», το οποίο χαρακτήρισε «τραγικό». Πέραν αυτών, αποκάλυψε ότι έχουν ενημερώσει τους υπουργούς για το πρόβλημα και ότι αν κάνουν μια προβολή του προβλήματος στους επόμενους μήνες «ή η ΔΕΗ θα είναι σε μια ζημιογόνο κατάσταση ή εμείς θα πρέπει να μετακυλήσουμε ένα τεράστιο κόστος στους καταναλωτές ή να κλείσουμε. Αν κλείσει μια ΔΕΥΑ το χρέος πηγαίνει στους δήμους»".

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα: Πλατφόρμα για την επιδότηση με κριτήρια

Καταγγελία: πατέρας βίασε την κόρη του με νοητική υστέρηση!

Ενδοοικογενειακή βία: Έδερνε συστηματικά τη σύζυγο και τα παιδιά του