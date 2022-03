Κόσμος

Ουκρανία: εκτέλεση άοπλου άνδρα με τα χέρια ψηλά (βίντεο με σκληρές εικόνες)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που μετέδωσε το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF με την εν ψυχρώ δολοφονία άοπλου άνδρα.

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που μετέδωσε το ZDF και δείχνει, σύμφωνα με το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία να εκτελούν εν ψυχρώ έναν άοπλο άνδρα, ο οποίος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 7 Μαρτίου του 2022 από drone, κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα. Όπως επισημαίνει το ZDF, δύο ξεχωριστά κλιπ εστάλησαν στην εκπομπή Frontal από ανώνυμη πηγή, και περιείχαν τα σοκαριστικά πλάνα, που τραβήχτηκαν στον αυτοκινητόδρομο Ε40, λίγα χιλιόμετρα δυτικά από το Κίεβο.

Drone κατέγραψε τη θέση ενός ρωσικού τεθωρακισμένου μερικά μέτρα μακριά από ένα βενζινάδικο. Το τανκ φέρει τα αναγνωριστικά των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Το drone καταγράφει διάφορα αυτοκίνητα που δεν είναι στρατιωτικά, αλλά απλά επιβατικά, να κατευθύνονται προς το κέντρο του Κιέβου. Οι πρώτοι οδηγοί μπορεί να πρόσεξαν τα ρωσικά τανκ και να έκαναν αναστροφή, ωστόσο ένα γκρίζο-ασημί αμάξι επιβραδύνει και σταματά.

Ένα άτομο βγαίνει από το αυτοκίνητο με τα χέρια σηκωμένα ψηλά αλλά δέχεται πυρά και πέφτει κάτω ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο. Οι Ρώσοι στρατιώτες τρέχουν από τις θέσεις τους στον τόπο του εγκλήματος.

Το γεγονός ότι είναι Ρώσοι στρατιώτες είναι εμφανές από τα λευκά διακριτικά που φορούν για να ξεχωρίζουν από τους εχθρούς στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το ZDF.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww

