Life

“Άγριες Μέλισσες”: παράνομα φιλιά και “συμμαχίες” την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Ο όρος που θέτει ο Αναστάσης και οι υπόλοιποι του Συνεταιρισμού εξαγριώνει τον Δούκα, αλλά σύντομα θα καταλάβουν πως πίσω απ’ αυτό κρύβεται ο Ακύλας. Η Ζωή και η Αιμιλία βρίσκουν ένα σημαντικό έγγραφο, που ίσως ν’ αποτελέσει την αρχή για να στριμώξουν τον Ακύλα. Τα σχέδιά τους, όμως, θα γίνουν αντιληπτά απ’ τον Λευτέρη. Θα σωπάσει ή θα τις ξεσκεπάσει;

Ο Κυριάκος αναγκάζεται να ομολογήσει στην Ουρανία την κλοπή του Φώτη. Ο Μελέτης μεταφέρει την πρόταση του Ξανθού στον Θανάση, να φορτωθεί εκείνος, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, τους φόνους. Ποια θα είναι η απάντησή του; Ένα παράνομο φιλί θα ταράξει και πάλι τα νερά.

Ο Πέτρος θα ζητήσει συνάντηση απ’ τον άνθρωπο που του έδωσε τις πληροφορίες για την απόρρητη έκθεση του Ξανθού, αλλά στη συνάντησή τους θα πάρει μέρος κι ένας ανέλπιστος σύμμαχος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η επιδείνωση της υγείας του και ο γυναικολόγος... “κλειδί” (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Βερύκιος: ο Κοντομηνάς δεν ήθελε να ταφεί εν κρυπτώ (βίντεο)

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)





Gallery