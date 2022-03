Πολιτική

Ακρίβεια - Νέα μέτρα: Μήνυμα Μητσοτάκη στους πολίτες

Μήνυμα προς τους πολίτες θα απευθύνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μήνυμα προς τους πολίτες θα απευθύνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα προκειμένου να ανακοινώσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν στο πακέτο στήριξης των πολιτών απέναντι στο κύμα ακρίβειας.

Η ανακοίνωση:

«Αύριο Πέμπτη 17 Μαρτίου στις 8.30 στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, θα γίνουν οι ανακοινώσεις μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ανατιμήσεων στους πολίτες. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τους Υπουργούς: Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη. Την παρουσίαση θα συντονίσει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Σήμερα το απόγευμα θα μεταδοθεί μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».





Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας η επιδότηση στα καύσιμα

Νωρίτερα, στην αποκάλυψη πως η στήριξη πολιτών με επιδότηση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προέβη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως σημείωσε μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη γίνονται οι τελικές εργασίες για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρίζονται τα δεδομένα αγοράς των καυσίμων από δικαιούχους, ώστε να προκύπτει το ύψος της επιδότησης, χωρίς να αποκαλύπτει άλλες λεπτομέρειες, δεδομένου ότι αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, το πιθανότερο το πρωί της Πέμπτης.

