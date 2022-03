Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η αγάπη, ο Δίας και οι “εκρήξεις” (βίντεο)

Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

«Γενικότερα είναι μια περίοδος που θέλουμε να δώσουμε και πάρουμε αγάπη», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «από καιρό αναφέρομαι στις 22 Μαρτίου και εννοούμε το διάστημα λίγο πριν και λίγο μετά. Μέχρι τις 22 Μαρτίου θα είναι εκρηκτική η περίοδος».

«Ο Δίας είναι σε ωραία θέση και σήμερα – αύριο ίσως υπάρχουν ειδήσεις που θα είναι θετικές», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

«Όταν η Αφροδίτη ευνοεί ένα ζώδιο και κάνουμε λόγο για νέες γνωριμίες, ενώ όταν είναι μαζί με τον Άρη σημαίνει ότι αρχίζει μια ολόκληρη περίοδος θετική», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





