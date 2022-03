Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Επισκέφθηκε προσφυγόπουλα από την Ουκρανία (εικόνες)

Η ΠτΔ επισκέφθηκε το Ουκρανικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Κέντρο «Μπερεγίνια» και συνομίλησε με Ουκρανούς μαθητές, που έφτασαν στη χώρα μας μετά από την έναρξη του πολέμου.

Την ανάγκη για έμπρακτη αλληλεγγύη, απέναντι στη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, που γέννησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο Ουκρανικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Κέντρο «Μπερεγίνια».

Η Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Ουκρανούς μαθητές, που έφτασαν στη χώρα μας μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς συνολικά 34 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών παρακολουθούν μαθήματα στα ουκρανικά, κάποιες ημέρες της εβδομάδας.

«Στο Ουκρανικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό κέντρο ”Μπερεγίνια” συνάντησα Ουκρανούς μαθητές και μαθήτριες που, αφού έζησαν τον τρόμο των βομβαρδισμών και τον βίαιο ξεριζωμό από τα σπίτια τους, βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στην Ελλάδα και συνεχίζουν το σχολείο στη χώρα μας» ανέφερε η Πρόεδρος σε δηλώσεις της κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της και επισήμανε:

«Απέναντι στη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που γέννησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οφείλουμε να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά, τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου, που χρειάζονται την αμέριστη υλική και ψυχολογική μας στήριξη για όσο καιρό δοκιμάζεται η πατρίδα τους».

