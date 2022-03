Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: βόμβες και “παράθυρο” για κατάπαυση πυρός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιάκοπο συνεχίζεται το φονικό σφυροκόπημα του Κιέβου και μεγάλων πόλεων από ρωσικές δυνάμεις. Αποστρατιωτικοποίηση τύπου Αυστρίας, ζητά η Μόσχα. Εγγυήσεις ζητά το Κίεβο, στις διαπραγματεύσεις.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ στη συνέχεια ήταν ορατές στήλες μαύρες καπνού στον ουρανό, καθώς ο ρωσικός στρατός εντείνει τις τελευταίες ημέρες την επίθεσή του εναντίον των πόλεων της Ουκρανίας.

There were at least two Russian strikes in Kyiv this morning. https://t.co/k3NhZMOQve pic.twitter.com/JIBpEYK9Fv

— Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022



Νωρίς το πρωί τέσσερις πύραυλοι Κρουζ έπληξαν τα βορειοδυτικά του Κιέβου με τα ουκρανικά Μέσα να κάνουν λόγο για τραυματίες μετά τις εκρήξεις. Παράλληλα όπως μεταδίδει ο Guardian, 12όροφο κτήριο κατοικιών κατέρρευσε, μετά το χτύπημα από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Shevchenkivsky του Κιέβου, σήμερα το πρωί.

Damage in #Kharkiv after another night of heavy Russian strikes on the citypic.twitter.com/IDaW8DSOdH — marqs (@MarQs__) March 16, 2022

Ουκρανία: 500 νεκροί στο Χάρκοβο – Ρουκέτες από πλοία κατά της Οδησσού

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 500 κάτοικοι της πόλης έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή.

Η Γενική Εισαγγελέας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι μέχρι στιγμής 103 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερα από 400 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 59 από αυτά έχουν καταστραφεί, έγραψε στη σελίδα της στο Facebook η γενική εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντίκτοβα.

Εν τω μεταξύ, δεκάδες ρουκέτες από πλοία εκτοξεύτηκαν την νύχτα προς περιοχές της Οδησσού, η οποία τελεί υπό ναυτικό αποκλεισμό από ρωσικά πλοία.

Χιλιάδες γάμοι και πάνω από 10.000 «παιδιά του πολέμου»

Από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, 10.683 ζευγάρια σε όλη την Ουκρανία παντρεύτηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας. «Ο πόλεμος στη χώρα συνεχίζεται, αλλά η ζωή δεν σταματάει», ανέφερε το υπουργείο, σημειώνοντας πως 10.767 παιδιά έχουν γεννηθεί στη χώρα μετά τις 24 Φεβρουαρίου που πραγματοποιήθηκε η ρωσική εισβολή.





400 «όμηροι» σε νοσοκομείο – «Χτύπημα» σε σιδηροδρομικό σταθμό

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο νοσοκομείου, το οποίο κατέλαβαν χθες, Τρίτη, στην Μαριούπολη και 400 μέλη του προσωπικού και ασθενείς κρατούνται όμηροι σε αυτό, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Η πόλη Ζαπορίζια, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από την ρωσική επίθεση και αποτελεί καταφύγιο των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την Μαριούπολη, βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο, κυρίως ένας από τους σιδηροδρομικούς της σταθμούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το «χτύπημα» αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεταβληθεί και η διαδρομή του ταξιδιού σωτηρίας του Έλληνα προξένου στην Μαριούπολη, ο οποίος κινείται προς τα ευρωπαϊκά σύνορα της Ουκρανίας.

Αίσθηση και αποτροπιασμό προκαλεί και το βίντεο με την εκτέλεση από Ρώσους ενός άοπλου Ουκρανού που έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Αποστρατιωτικοποίηση τύπου Αυστρίας ή ουκρανικό σχέδιο λύσης;

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ορισμένες διατυπώσεις για συμφωνίες με την Ουκρανία είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους με το ουδέτερο καθεστώς για το Κίεβο να εξετάζεται «σοβαρά». Ωστόσο, ο ίδιος είπε στο ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της χρήσης της ρωσικής γλώσσας στην Ουκρανία και της ελευθερίας του λόγου.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες», σημείωσε ο Λαβρόφ, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό, λέγοντας «Καθοδηγούμαι από τις αξιολογήσεις που μας δίνουν οι διαπραγματευτές μας. Λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα επίτευξης συμβιβασμού και η ουδετερότητα για την Ουκρανία εξετάζεται σοβαρά τώρα, μαζί φυσικά, με εγγυήσεις ασφαλείας».

Η Ουκρανία έχει επίσης προβεί με επιφυλακτικό τρόπο σε θετικές ανακοινώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Λέει ότι προτίθεται να διαπραγματευτεί μέχρι τέλους τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραδοθεί ούτε θα δεχτεί ρωσικά τελεσίγραφα.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η ασφάλεια των πολιτών στην ανατολική Ουκρανία, η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία δεν βλέπει κάποια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να λύσουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό της θέσης των ουκρανικών Αρχών, αλλά σήμερα δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Λαβρόφ στο τηλεοπτικό δίκτυο RBC.





Κρεμλίνο: Ουδετερότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με το σουηδικό ή το αυστριακό μοντέλο

Μια ουδέτερη Ουκρανία στο πρότυπο της Σουηδίας και της Αυστρίας είναι ο συμβιβασμός που συζητούν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Είναι πράγματι η επιλογή που συζητείται αυτή τη στιγμή και η οποία μπορεί να θεωρηθεί επιλογή συμβιβασμού», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Κίεβο ζητά “πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας”

Η Ουκρανία απαιτεί «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στην Ρωσία, απορρίπτοντας παράλληλα την ιδέα της εφαρμογής ενός «αυστριακού ή σουηδικού» μοντέλου «ουδετερότητας», ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Η Ουκρανία βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε κατάσταση απευθείας πολέμου με την Ρωσία. Κατά συνέπεια, το μοντέλο δεν μπορεί παρά να είναι "ουκρανικό"», δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, ένας εκ των ουκρανών διαπραγματευτών, σε σχόλια που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

Διευκρινίζει και ότι απαιτούνται «πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απέναντι στην Ρωσία, στο πλαίσιο των οποίων οι συμβαλλόμενοι θα δεσμεύονται να επέμβουν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ στο πλευρό του ουκρανικού λαού

ΕΝΦΙΑ: Τα μυστικά και οι νέοι πίνακες

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η επιδείνωση της υγείας του και ο γυναικολόγος... “κλειδί” (βίντεο)