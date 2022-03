Πολιτισμός

“The Bricklayer”: Ο Άαρον Έκχαρτ έφερε το Χόλιγουντ στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Σκηνικό του Χόλιγουντ στήθηκε στην Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της ταινίας "The Bricklayer"...

Σε κινηματογραφικό σκηνικό έχει μετατραπεί η πλατεία Εμπορίου στα Άνω Λαδάδικα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «The Bricklayer» που άρχισαν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πολυμελές κινηματογραφικό συνεργείο, εικονολήπτες σε μπαλκόνια, drone, ο πρωταγωνιστής Άαρον Έκχαρτ και κομπάρσοι που περιμένουν υπομονετικά και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες συνεργάζονται για τα πρώτα πλάνα του κατασκοπευτικού θρίλερ σε σκηνοθεσία Ρένι Χάρλιν.

Η δράση είναι τοποθετημένη σε καλοκαιρινή μέρα και παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες ο πρωταγωνιστής και οι κομπάρσοι είναι ντυμένοι με ελαφρά ρούχα, βερμούδες, κοντομάνικες μπλούζες. Τις ώρες αναμονής πριν από το γύρισμα αρκετοί είναι εκείνοι που κινούνται συνεχώς για να ζεσταθούν.

«Βγάλτε μπουφάν! Πάρτε θέσεις!» είναι οι εντολές που δίνουν οι υπεύθυνοι της παραγωγής και όταν μετά από πολλές επαναλήψεις η λήψη είναι επιτυχής, τότε όλοι δέχονται συγχαρητήρια.

Πάγκοι με μεταχειρισμένα βιβλία και παλιά κοσμήματα και κομπολόγια έχουν μεταφερθεί στον πεζόδρομο και στα τραπέζια των εστιατορίων κάθονται πελάτες - κομπάρσοι.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Άαρον Έκχαρτ ήταν παρών στα πρωινά γυρίσματα και αργότερα αναμένεται να συμμετάσχει η συμπρωταγωνίστριά του, γεννημένη στη Βουλγαρία Καναδή ηθοποιός Νίνα Ντόμπρεβ.

Στην περιοχή γύρω από την πλατεία Εμπορίου δεν επιτρέπεται η διέλευση πεζών, όσο συνεχίζονται τα γυρίσματα, που αναμένεται να διαρκέσουν έως τις απογευματινές ώρες. Τις επόμενες μέρες οι σκηνές θα έχουν φόντο την Πλατεία Αριστοτέλους, το Καπάνι, την Άνω Πόλη.

Στην ταινία «The Bricklayer της Millennium Media, των Nu Boyana Film Studios Hellenic και Nu Boyana Bulgaria κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους και κάνει να φαίνεται ότι η υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να συσπειρώνεται ενάντια στις ΗΠΑ, η CIA πρέπει να επαναφέρει τον πιο λαμπρό - και επαναστάτη - πράκτορά της από τη συνταξιοδότηση, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το πολυτάραχο παρελθόν του ενώ ξετυλίγει μια διεθνή συνωμοσία.

Σε αρχηγείο της CIA το δημαρχιακό μέγαρο

Με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) σε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση της ταινίας το επόμενο διάστημα το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε στρατηγείο της προκειμένου να γυριστεί μία πολύ σημαντική σκηνή για την πλοκή της χολιγουντιανής ταινίας «The Bricklayer».

Τα γυρίσματα θα γίνουν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και ήδη έχουν επιλεγεί από τους υπεύθυνους της ταινίας οι κατάλληλοι χώροι, ενώ ζητήθηκε από τo προσωπικό του δήμου να εκκενώσει τελείως ορισμένα γραφεία ώστε να μπορέσουν να «αποτελέσουν το στρατηγείο της CIA».

Οι παραγωγοί δεν αποκαλύπτουν πολλά πράγματα για το γύρισμα και το μόνο που γνωρίζουν στον δήμο Θεσσαλονίκης είναι πως μέσα στο δημαρχείο θα εκτυλιχτεί μία πολύ σημαντική αποκάλυψη για την εξέλιξη του έργου.

«Η Θεσσαλονίκη βγαίνει μπροστά, είναι πρωταγωνίστρια και εμφανίζεται στην ταινία. Η πόλη χρησιμοποιείται ως ζωντανό στούντιο με καταιγισμό σκηνών δράσης και έντασης μεταξύ των πρωταγωνιστών», είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm», ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπκας.

Σύμφωνα με τον κ.Κούπκα, από τον περασμένο χρόνο δόθηκαν οι άδειες για τα γυρίσματα σε όλους τους χώρους του δήμου Θεσσαλονίκης που ζήτησε η εταιρεία παραγωγής. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Πλατεία Αριστοτέλους, όπου για ένα διήμερο θα γυριστούν σκηνές της ταινίας, αλλά και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Για υλοποίηση των γυρισμάτων της ταινίας σημαντική είναι η συμβολή των τοπικών αρχών και ιδιαιτέρως του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα και του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, των Film Offices της Περιφέρειας και του Δήμου, του Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρου Καλαφάτη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ, Πάνου Κουάνη.

Φωτογραφίες: thestival.gr

