Πόλεμος στην Ουκρανία - Στόλτενμπεργκ: Σε αυξημένη επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Περίπου 100.000 αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη, τόνισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Εκατοντάδες χιλιάδες δυνάμεις του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ, σε κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό 'Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν λίγο πριν από την έναρξη του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα και με ενότητα στη ρωσική εισβολή. Οι νατοϊκοί σύμμαχοι έχουν λάβει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και παρέχουν σημαντική στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα έχουμε ενισχύσει τη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι 100.000 αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη, 40.000 στρατός υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας, με τη στήριξη εναέριων και θαλάσσιων δυνάμεων.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό 'Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ο Γ. Στόλτενμπεργκ εξήρε την παρουσία του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, λέγοντας ότι έχει «ρόλο κλειδί» στις προσπάθειες ενίσχυσης της άμυνας του ΝΑΤΟ και στέλνει το μήνυμα της «διατλαντικής ενότητας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός 'Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν τόνισε ότι η σημερινή παρουσία των Υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στέλνει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι «παραμένουμε ενωμένοι και στηρίζουμε την Ουκρανία». «Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας και την αδικαιολόγητη εισβολή της στην Ουκρανία, μια χώρα με νόμιμη και κυρίαρχη κυβέρνηση, και στηρίζουμε την δυνατότητά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», ανέφερε στη συνέχεια. Προειδοποίησε επίσης ότι η δέσμευση των Συμμάχων στο 'Αρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ είναι σθεναρή και θα τηρηθεί.

Σήμερα οι Υπουργοί 'Αμυνας του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν για τη «βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», η οποία, όπως είπε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, «θα αλλάξει το περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη».

Επιπλέον θα συζητηθούν οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και η ανάγκη προσαρμογής των νατοϊκών δυνάμεων στη νέα πραγματικότητα, με την περαιτέρω ενίσχυση της δύναμης αποτροπής και άμυνας. Η Μόσχα δεν πρέπει να έχει αυταπάτες για την πρόθεσή μας να αμυνθούμε και να προστατέψουμε τους Συμμάχους μας, δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ. Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η κρίση δεν θα κλιμακωθεί πέραν της Ουκρανίας, γι' αυτό και έχει αυξήσει την παρουσία του στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας.

Στις 24 Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκτακτη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

